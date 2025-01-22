En az 2.029 TL zam farkı yatacak! 6.3 milyon emekli için tablo açıklandı: 4C'li 19.616 taban maaş alanlara...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Son 6 aylık kümülatif enflasyon artışı yüzde 15.75 olarak gerçekleşti.. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025'te maaşlara yüzde 15.75 oranında artış yansıtıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ise toplu sözleşme hükümlerine göre belirleniyor. Eğer açıklanan 6 aylık enflasyon oranı, bir önceki dönemde yapılan toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark maaşlara ilave ediliyor.

1 /13 Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Geçtiğimiz 6 aylık dönem için yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı uygulanmıştı. Ancak, enflasyon oranının yüzde 15.75 olarak gerçekleşmesiyle toplu sözleşme zammını aşan yüzde 5.54'lük fark oluştu. Bu farkla birlikte, memur ve emekli memur maaşlarında toplamda yüzde 11.54 oranında artış yapılması kararlaştırıldı.

2 /13 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin zam oranları da belli oldu. Son 6 aylık dönemde enflasyon artışı yüzde 15.75 olarak gerçekleşti.

3 /13 Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranını belirledi. Ek bir düzenleme yapılmaması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15.75 oranında artış uygulanmaya devam edecek.

4 /13 Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme hükümleri devreye giriyor. Geçtiğimiz 6 aylık dönemde yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı uygulanmıştı. Ancak, enflasyonun bu oranı aşmasıyla birlikte memurlar için yüzde 5.54 oranında enflasyon farkı oluştu. Böylece, memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı yüzde 11.54 olarak belirlendi.

5 /13 EN AZ 2.029 TL FARK Bu zamla birlikte, en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 29 TL artarak 19 bin 616 TL’ye yükseldi. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1-5’i arasında aldıkları için, zam farklarının SGK tarafından açıklanacak tarihte ocak ayı sonunda hesaplara yatırılması bekleniyor.

6 /13 SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı maaşlarını 17-28 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatmaya başladı.

7 /13 Memur emeklilerinin maaş farkları şu şekilde hesaplandı: Müsteşar (1/1) emekli maaşı Aralık ayında 63.947,22 TL iken, Ocak ayında 71.326,73 TL'ye yükselmiş ve 7.379,51 TL fark oluşmuştur. Genel Müdür (1/1) maaşı Aralık ayında 56.597,38 TL iken, Ocak ayında 63.128,72 TL'ye çıkmış ve 6.531,34 TL artış yaşanmıştır.

8 /13 Şube Müdürü (Lisans - 1/4) emekli maaşı 26.372,20 TL'den 29.415,55 TL'ye yükselmiş ve fark 3.043,35 TL olmuştur. Lisans mezunu memur (1/4) maaşı 21.479,71 TL iken, 23.958,47 TL'ye çıkmış ve 2.478,76 TL fark oluşmuştur.

9 /13 Öğretmen (1/4) maaşı 26.372,20 TL'den 29.415,55 TL'ye yükselmiş ve 3.043,35 TL artış yaşanmıştır. Kaymakam (1. sınıf, 1/4) maaşı 37.165,47 TL'den 41.454,37 TL'ye çıkarak 4.288,90 TL fark elde etmiştir.

10 /13 Başkomiser (1/4) emekli maaşı 27.046,63 TL'den 30.167,81 TL'ye yükselmiş ve 3.121,18 TL artış yaşanmıştır. Polis memuru (1/4) maaşı 26.594,78 TL'den 29.663,82 TL'ye çıkarak 3.069,04 TL fark oluşmuştur.

11 /13 Hemşire (Lisans - 1/4) maaşı 26.372,20 TL'den 29.415,55 TL'ye yükselmiş ve 3.043,35 TL fark meydana gelmiştir. Mühendis (1/4) maaşı da 26.372,20 TL'den 29.415,55 TL'ye çıkarak aynı şekilde 3.043,35 TL artış görmüştür.

12 /13 Lise mezunu teknisyen (1/4) maaşı 18.933,32 TL'den 21.118,23 TL'ye yükselmiş ve 2.184,91 TL fark oluşmuştur. Pratisyen hekim (1/4) maaşı 46.131,31 TL'den 51.454,86 TL'ye çıkarak 5.323,55 TL artış yaşamıştır.