En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK (4a), Bağ-Kur (4b) emeklisine refah payı verilecek mi?

TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur maaşları ve emekli aylıklarına uygulanacak zam oranları belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 11.54, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 15.75 oranında zamlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK ve Bağkur emeklisine refah payı gelecek mi, kök maaşı ne kadar olacak? Ocak-Haziran 2025 döneminde hangi memur ne kadar maaş alacak?

1 /15 TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrası, 2025’in ilk yarısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 15.75 zam uygulanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK (4a), Bağ-Kur (4b) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına refah payı verilecek mi?

2 /15 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Halen 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yaklaşık 3 milyon kişiyi etkiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğer mevcut düzenleme uygulanırsa, 12 bin 500 TL kök maaşı olan bir emeklinin yeni zamla birlikte maaşı 14.468 TL olacak.

3 /15 Yeni maaşlarla Memur ve memur emeklileri, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ne kadar alacak? Zam oranlarının ardından 2025’in ilk yarısında uygulanacak memur ve emekli maaşları şu şekilde güncellenecek: Memur ve memur emeklileri: Yüzde 11.54 zam SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: Yüzde 15.75 zam Kök maaşı 12 bin 500 TL olan emekli: 14.468 TL

4 /15 Emekliye refah payı verilecek mi? Memur ve memur emeklisi için altı aylık enflasyon farkı yüzde 5,23 çıktı. Yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 11,54 olacak. Bu noktada özetlemek gerekirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025’in ilk yarısında alacağı zam arasında 4,21 puanlık bir fark oluştu.

5 /15 Şimdi gözler ekonomi yönetimine çevrilmiş durumda. Milyonlarca emekli zam farkının kapatılıp kapatılmayacağını ve refah payı verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Asgari ücret artışının yüzde 30 olması, emekli ve memur zammının bu oranın oldukça altında kalması da beklentileri artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

6 /15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, düzenleme yapılacak mı? Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, asgari ücret artışı ile emekli ve memur zammının mukayese edilemeyeceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, asgari ücretin yılda bir kez artırıldığını, emekli ve memur maaşlarına ise yılda iki kez zam yapıldığını hatırlattı. Cevdet Yılmaz tam bu noktada Temmuz 2024’ten bu yana en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme yapılacağını duyurdu.

7 /15 En düşük memur ve memur emeklisi aylığı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıktı.

8 /15 Kök maaşlara zam yapılacak mı? Kök maaş sorunun çözüleceği bizzat Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmış oldu. Yılmaz, diğer ücretler artarken en düşük emekli aylığının artmamasının doğru olmayacağını düşündüklerini duyurdu.

9 /15 Hangi memur ne kadar maaş alacak? Ocak-Haziran 2025 dönemi memur maaşları şöyle olacak. Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 66 bin 358 lira Memur (Üniversite Mezunu): 45 bin 555 lira Uzman Öğretmen: 58 bin 663 lira

10 /15 Öğretmen: 52 bin 935 lira Başkomiser: 64 bin 481 lira Polis Memuru: 58 bin 938 lira

11 /15 Uzman Doktor: 109 bin 154 lira Hemşire (Üniversite Mezunu): 53 bin 465 lira Mühendis: 67 bin 691 lira

12 /15 Teknisyen (Lise Mezunu): 47 bin 224 lira Profesör: 96 bin 374 lira Araştırma Görevlisi: 63 bin 877 lira

13 /15 Vaiz: 55 bin 332 lira Avukat: 63 bin 637 lira

14 /15 Maaş farkları ne zaman yatacak? Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 11.55 oranında zam yapıldı. En düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya yükselmiş oldu. Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak tarihinde hesaplarında görecek. Ayrıca 14 günlük zam farkı da maaşlarla birlikte hesaplara yatırılacak. Memur emeklilerinin aylıkları ise ayın başında ödenecek. Ocak artışının belirlenmesiyle birlikte oluşan zam farkı ise, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme tarihiyle birlikte hesaplara yatırılacak.