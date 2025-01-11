En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı maaşlar Ocak ayına yetişir mi? Tahsis numarasına göre...

Çalışan, emekli, memur ve asgari ücretliler için 2025 yılı zamlı maaş oranları belirlenmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 15.75 enflasyon farkı yansıtıldı. Bunun yanı sıra, en düşük emekli maaşı da aynı oranda artırıldı. Önceki dönemde 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yeni zamla birlikte 14 bin 469 TL’ye yükselecek. Ancak bu taban maaş artışının uygulanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçecek bir yasal düzenleme gerekiyor.