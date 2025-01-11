En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı maaşlar Ocak ayına yetişir mi? Tahsis numarasına göre...

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşmeye başladı. Son olarak, en düşük emekli aylığına yüzde 15.75 oranında artış yapılacağı açıklandı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükselmiş olacak. Ancak, bu artışın yürürlüğe girmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Gözler şimdi bu düzenlemenin hızla tamamlanıp tamamlanamayacağına çevrildi. Peki, zamlı maaşlar bu ay içerisinde hesaplara yatacak mı?
Çalışan, emekli, memur ve asgari ücretliler için 2025 yılı zamlı maaş oranları belirlenmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında yüzde 15.75 enflasyon farkı yansıtıldı. Bunun yanı sıra, en düşük emekli maaşı da aynı oranda artırıldı. Önceki dönemde 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yeni zamla birlikte 14 bin 469 TL’ye yükselecek. Ancak bu taban maaş artışının uygulanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçecek bir yasal düzenleme gerekiyor.
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Aslında en düşük emekli maaşının biraz beklentilerin altında kaldığını belirtmek isterim. Özellikle bu iyileştirme yapılmadan önce farklı formüller konuşuyorduk. Bu rakamın 15 bin TL seviyelerine getirilmesi, memur emeklisi ile SSK, Bağkur emeklisinin maaş zam oranlarının 15.75’lik kısımda eşitlenmesi veya %20’ye tamamlanarak tüm emeklilerin faydalanması şeklinde detaylar konuşuyorduk. Tabi bu formüller için bütçe dengelerinin de buna elverişli olması gerektiğinin altını çizmek isterim.'
ZAMLI MAAŞLAR BU AYA YETİŞMEZSE NE OLUR?
Bu ay içinde kanunlaşıp yetişmezse önümüzdeki ay içerisinde maaşlara ocak ayı zam farkları ödenecektir. Hatta önceki dönemlerde buna benzer bir durum yaşanmıştı. En alttaki taban aylık alan emeklilerimizde fark olarak 14.469 – 12.500 = 1.969 TL fark ödemesi çıkacaktır.”
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Seyyanen ödeme, refah payı, taban aylık artışı gibi düzenlemelerde mutlaka Meclis süreci gerektiğini biliyoruz. Burada kanun teklifinin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına ek bir madde şeklinde Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesini bekliyoruz. Sonrasında kanunun Meclis Genel Kurulu’na gelmesini ve Sayın Cumhurbaşkanının imzası ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz.
SSK, BAĞKUR EMEKLİLERİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN ALIYOR?
SSK, Bağkur emeklilerimiz emekli tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17 ile 28’i arasında emekli maaşlarını almaktadırlar.
ZAMLI MAAŞLAR BU AYA YETİŞİR Mİ?
Emeklilerimiz aylıklarını peşin olarak almaktadırlar. Dolayısıyla Ocak 2025 maaş ödemeleri SSK emeklilerinde ayın 17’si itibarıyla başlıyor. Önümüzde sadece 1 haftalık süreç kaldı. Ödemelerin bu ay yetişeceğini tahmin etmiyorum.