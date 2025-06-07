En düşük emekli maaşı için yeni tahmin geldi: SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı ile 14.469 TL üstü...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO!

Hatta burada haziran ayı için 4 farklı enflasyon tahmini yaparsak; Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %15,67 olacaktır. Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,24 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa 2025’in I. Dönemi için SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı %16,81 seviyesinde gerçekleşecektir.

Haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa ilk 6 ay için SSK ve Bağkur emeklilerine %17,39 zam farkı doğacaktır.