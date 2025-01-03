Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2025 zam oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak zammın netleşmesini sağlayacak. Enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle şekillenecek zam oranıyla birlikte, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da kesinlik kazanacak. Beklentiler, hem kök maaşlara yapılacak artışın hem de taban maaşların güncellenmesinin gündemde olduğunu gösteriyor. Peki, en düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2025? 4C, Emekli Sandığı...

1 /8 "En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2025?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Kesinleşen 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,57 olarak belirlenirken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için son ayın verisi bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2025 dönemi emekli maaşlarına yapılacak artış oranı netlik kazanacak. 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra en düşük emekli maaşı için yapılması beklenen düzenlemeler de gündemde.

2 /8 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2025 NE KADAR OLACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak ayında en düşük emekli maaşına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılacağını ifade etti. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, en düşük emekli maaşında yüzde 20 ile 40 arasında bir artış beklentisini güçlendiriyor.

3 /8 Artış oranının kesinleşmesiyle, maaşlar 2025 Ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenecek. Milyonlarca emekli, açıklanacak oranlarla birlikte yeni zamlı maaşını öğrenecek.

4 /8 Emekliler için zam oranı, TÜFE bazında açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Aralık ayı verisiyle birlikte net oran ortaya çıkacak ve emekli maaşları buna göre güncellenecek. İşte beklenen zam oranları ve yeni maaş tahminleri

5 /8 YÜZDE 16,54 ZAM DURUMUNDA MAAŞLAR NE KADAR OLACAK? Merkez Bankası'nın Aralık ayı enflasyon beklentisinin yüzde 1,72 olarak gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,54 olarak hesaplanacak. Bu durumda emeklilerin alacağı yeni maaşlar şöyle olacak:

6 /8 OCAK 2025 EMEKLİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU 12.500 TL maaş: 14.567 TL 14.000 TL maaş: 16.315 TL 14.500 TL maaş: 16.898 TL 15.000 TL maaş: 17.481 TL 20.000 TL maaş: 23.308 TL 2024 yılında 12.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, 2025 Ocak ayında yüzde 20'lik bir artışla 15.000 TL, yüzde 40'lık bir artışla ise 17.500 TL seviyesine yükselebilir.

7 /8 ENFLASYON RAKAMLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 3 Ocak saat 10:00'da açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri, emekli maaş zamlarının kesinleşmesini sağlayacak. Maaşlar, kök maaş üzerinden yapılacak artışlarla yeniden hesaplanacak. Örneğin, kök maaşı 10.000 TL olan bir emeklinin maaşı yüzde 16,5'lik bir zam oranıyla 11.650 TL'ye yükselecek.