En kısa ömürlü ayak numarası çıktı! İlginç araştırma paylaşıldı!: İşte kadın - erkek ayak numaralarına göre yaşam süresi...

İsveç'te gerçekleştirilen ilginç bir araştırma, ayak numarası ile insan ömrü arasında şaşırtıcı bir bağlantı olabileceğini öne sürdü. Bilim insanları, farklı yaş gruplarından geniş bir katılımcı kitlesini inceleyerek, ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi derinlemesine araştırdı. Çalışmanın bulgularına göre, ayak boyutunun sadece günlük yaşamda değil, aynı zamanda ömrümüz üzerinde de belirleyici bir etkisi olabilir. Araştırmacılar, ayak numarasının ortalama yaşam süresi ile doğrudan ilişkili olduğunu iddia ediyor.

1 / 6 İsveç'te yapılan bir araştırma, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisini inceleyerek ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırma kapsamında, İsveç genelinde 800 kadın ve erkek katılımcı incelendi. Bu çalışma, ayak numarası ile ortalama yaşam süresi arasında olası bir bağlantı olduğunu öne sürüyor ve konuya dair yeni tartışmalar başlatıyor.

2 / 6 Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı.

3 / 6 Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı.Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi.

4 / 6 Araştırmayı yürüten Dr. Hans Bjors, "İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık" ifadelerini kullandı.

5 / 6 İşte sonuçlar Dr. Bjors'ın belirlediği rakamlar kadın ve erkeklere göre değişiklik gösteriyor. Kadınlarda durum şöyle: 36 numara giyen kadınlar 64 ile 69 yıl kadar yaşıyor. 37.5 numara ayakkabı giyen kadınlar ise 70-76 yaş arası ömür sürüyor. 38 numara giyen kadınlar da 77 ile 82 yaş arası yaşıyor. 40 numara ayakkabı giyen kadınlar 78-84 sene kadar yaşarken, 42 numara ayakkabı giyenler ise 73-75 yaş ömür sürüyor. Ayakkabı numarası 44 olanlar 70-72 yaş, 46 olanlar 67-70 yaş, 46.5 olanlar ise 66-69 yaş ömür sürüyor.