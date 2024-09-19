ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Eylül ayı enflasyon oranları, kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi önemli ekonomik göstergeleri doğrudan etkilediği için büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi Eylül 2024 enflasyon oranlarını da takip eden ayın başında açıklayacak. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması için belirlenen tarih 3 Ekim 2024 olarak planlanmış durumda.