ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 Mart ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı...

Mart ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Geçtiğimiz ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 39,05, aylık ise yüzde 2,27 artış göstermişti. Mart ayı verileri, memur ve emekli maaş zammı ile kira artış oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Merkez Bankası'nın yayımladığı enflasyon beklenti anketine göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,55 seviyesinde.
2025 yılı Mart ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Bu açıklama, özellikle memur ve emekli maaş zammı ile kira artış oranlarının belirlenmesinde etkili olacak.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mart ayı enflasyon oranları 3 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8869'dan 42,7907'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,9612'den 44,4165'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,4 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,5 milyar dolar oldu.