ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 Mart ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı...

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8869'dan 42,7907'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,9612'den 44,4165'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,4 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,5 milyar dolar oldu.