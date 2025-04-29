Enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri, Nisan ayının son günlerinde milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak 2025 Nisan ayı enflasyon oranı, hem memur ve emekli maaşları hem de piyasa beklentileri açısından büyük önem taşıyor. “Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı bir artış var ancak yıllık bazda kayda değer bir iyileşme söz konusu,” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci yarısına işaret etti. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak, Nisan ayı oranı ne çıkacak? Beklentiler ve detaylar haberimizde.