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Enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranları açıklandı mı, belli oldu mu? Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

10:4029/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Nisan ayının sonuna yaklaşırken gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2025 Nisan ayı enflasyon oranı, milyonlarca vatandaşın maaş artışı ve alım gücünü doğrudan etkilediği için yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir düşüş beklediklerini ifade etti. Peki, Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, piyasa beklentileri ne yönde? İşte detaylar…

Enflasyon verileri, Nisan ayının son günlerinde milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak 2025 Nisan ayı enflasyon oranı, hem memur ve emekli maaşları hem de piyasa beklentileri açısından büyük önem taşıyor. “Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı bir artış var ancak yıllık bazda kayda değer bir iyileşme söz konusu,” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci yarısına işaret etti. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak, Nisan ayı oranı ne çıkacak? Beklentiler ve detaylar haberimizde.

"12 ay sonrası enflasyon beklentisi hane halkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.Yurtiçi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır.Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

ENFLASYON AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon henüz açıklanmadı. Nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

#enflasyon
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