Millî Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için yürütülecek takvimi süreci işliyor. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulundular. İlk aşama ardından gözler ikinci aşama olan tercih sürecine çevrildi. Peki engelli öğretmen ataması ikinci aşama tercihleri ne zaman? MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kontenjan ve branş dağılımı listesi yayınlandı mı? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi duyurdu. MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Bu kapsamda, 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama gerçekleştirilecek.
"Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulundu.
MEB 1381 engelli öğretmen ataması ikinci aşama tercihleri ne zaman?
Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.
MEB 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
MEB 1381 engelli öğretmen ataması, 30 Nisan 2025'te yapılacak.
Ataması gerçekleşen öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI EKPSS PUANI KAÇ OLMALI?
Adaylarda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak şartı aranacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar başvuruda bulunamazlar.).
3. 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,
4. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
7. 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 25’inci maddesinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
8. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
10. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
11. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,
12. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak şartları aranacaktır.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMLARI 2025
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 1.381 kontenjana öğretmen ataması yapılacak. Atama yapılacak alanlar ve kontenjan sayıları 16 Nisan 2025 tarihinde “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacaktır.