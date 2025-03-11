Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) KPSS lisans sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen atamasına gerçekleştirecek. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, başvurular iki aşamalı olacak. İlk aşama olan "ön başvuru", bugüne kadar yapılması gereken işlem olarak belirlenmişti ve 10 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Engelli öğretmen adayları için şimdi de takvim tercih süreci için işleyecek. Peki engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman?