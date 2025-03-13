Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EKPSS Lisans sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması yapacak. Başvurularda ilk aşama olan ön başvuru süreci 10 Mart'ta tamamlandı. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada tercihte bulunabilecek. Peki engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman? İşte MEB engelli öğretmen ataması takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) KPSS lisans sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen atamasına gerçekleştirecek. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, başvurular iki aşamalı olacak. İlk aşama olan "ön başvuru", bugüne kadar yapılması gereken işlem olarak belirlenmişti ve 10 Mart 2025 tarihinde sona erdi. Engelli öğretmen adayları için şimdi de takvim tercih süreci için işleyecek. Peki engelli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak? 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman?
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli öğretmen ataması takvimi sürecine ilişkin bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Engelli öğretmen ataması için tercih süreci tamamlanmasıyla birlikte engelli öğretmen atamları 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Takvimde öğretmenlerin göreve başlayacakları tarihe de yer verildi. Buna göre, ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren görevlerine başlayacaklar.
EKPSS LİSANS ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?
Atamalar, adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. Atamada adayların geçerliliği devam eden EKPSS puanlarından yüksek olan EKPSS puanı dikkate alınacak. 2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.