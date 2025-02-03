Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli ister öğrenci olsun bu durum fark etmez. Şiddetle mücadelede çok hassasız. İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin. Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız.”