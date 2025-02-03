Öğretmen atamaları ile ilgili de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Peki engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak, branş dağılımı belli oldu mu? EKPSS engelli öğretmen ataması başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamasına ilişkin de müjdeyi verdi. Peki Engelli öğretmenin ataması olacak mı? Engelli öğretmen ataması ne zaman olacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Engelli öğretmenin ataması olacak mı?
Öğretmen atamaları ile ilgili de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
Engelli öğretmenin ataması başvurusu ne zaman başlayacak?
Öğretmen atamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: “Öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardık. Uzman ve baş öğretmenlerimize ayrı ayrı derece verdik. Öğretmenlerimize karşı işlenen yaralanan tehdit gibi suçlarda cezaların artmasını ve caydırıcılığı temin ettik.
Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli ister öğrenci olsun bu durum fark etmez. Şiddetle mücadelede çok hassasız. İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin. Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız.”
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SINAVI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Milli eğitim akademisine de değinerek şu açıklamada bulundu:
"Eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Milli eğitim akademisini kurduk, kabullerin ilki 13 Temmuz'da Akademiye giriş sınavı ile gerçekleşecek. Bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz."
EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Engelli öğretmen ataması başvuru şartları ve diğer detaylar henüz belli değil. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI YAYINLANDI MI?
Engelli öğretmen ataması için kadro ve branşlar henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra atama kontenjanları ve kadrolar açıklanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik Ataması Alan Bazlı Taban Puan ve Atama Sayısı bu şekilde olmuştu