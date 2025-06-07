Engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile engelli raporuyla ÖTV'siz araç alımına yüzde 40 yerlilik şartı geldi. 2025 yılında birçok fiyatı belirleyen yeniden değerleme oranı ile değişiklik gösterdi. Haziran ayına gelinmesiyle engelli raporuyla alınabilecek otomobillerin listesi güncellendi. Fiyatlarda artış otomobil fiyatlarına yansıyor. Peki, güncel indirimli ÖTV muafiyetli araçlar neler? İşte Engelli raporuyla alınabilen 11 otomobil modeli ve fiyat listesi
Haziran ayı ÖTV muafiyetli alınabilen 11 model otomobil bulunuyor. Peki, hangi araçlar engelli raporuyla alınabilir? ÖTV'siz otomobil güncel fiyat listesi nedir? İşte detaylar...
Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımında yeni dönem
Yeni düzenlemeye göre engelli desteğiyle alınan ÖTV’siz araçlar 10 yıl dolmadan satılamayacak. Ayrıca satın alınacak otomobil modelinin yüzde 40 yerlilik oranıyla üretilmesi şartı getirildi. İlk kez getirilen bu şartla birlikte engelli raporu bulunan vatandaşlar yalnızca Togg T10X, Fiat Egea, Toyota Corolla gibi yerli üretim otomobilleri satın alabilecek. Önceki düzenlemede vatandaşlar ÖTV muafiyet limiti dahilinde dilediği otomobil modelini satın alabiliyordu.
Türkiye’de üretilen otomobiller neler?
Yüzde 40 yerlilik şartının getirilmesiyle birlikte yalnızca aşağıdaki modeller ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecek:
Toyota C-HR HYBRID Fiyat ve Özelllikleri
Versiyon 2025MY Kampanya
1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.063.500 TL -
1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.302.500 TL 2.235.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.450.000 TL -
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.633.000 TL - -
Kampanyalı güncel fiyat: 1.242.000 TL
Teknik Özellikleri
1798 cc motor
4 silindir
Elektronik yakıt püskürtme sistemi
122 PS maksimum güç
142/3600- Nm/dd maksimum tork
170 km / sa maksimum hız
Elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman
11 sn hızlanma (0-100 km/sa)
Hava kanallı ön disk frenler
Toyota Corolla Sedan Fiyat ve Özelllikleri
1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.164.000 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.200.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.245.000 TL
Kampanyalı güncel fiyat: 1.202.000 TL
Teknik Özellikleri
Corolla Sedan, özellikle otomatik şanzıman, modern multimedya sistemleri ve Toyota’nın sunduğu güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor. Motor ve şanzıman
2024 Corolla, 169 beygir gücünde 2.0 litrelik dört silindirli bir motor kullanıyor. Bu motor, gücü sürekli değişken otomatik şanzıman (CVT) aracılığıyla ön tekerleklere iletiyor. Tüm hatchback modelleri bu güç aktarma organını paylaşırken, sedan modellerinde hibrit bir seçenek de bulunuyor. Ancak, Corolla'nın performansı rakipleri olan Honda Civic ve Mazda 3'ün gerisinde kalıyor.
Renault Megane Fiyat ve Özellikleri
Haziran ayı kampanyalı ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.145.000 TL
Renault Megane, 1.5 blue dci edc 115 bg ve 1.3 tce edc 140 bg motor seçenekleriyle sürücülerle buluşuyor. İlki, 115 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor ve dizel bir deneyim sunuyor. İkinci ise 140 beygir güç ve 240 Nm tork üreten benzinli bir motor diyebiliriz.
Renault Clio Fiyat ve Özellikleri
ÖTV'siz Haziran ayı güncel fiyatı: 835.000 TL
Genel kasa yapısına baktığımız zaman, aracın direkler gibi önemli noktalarda mevcut karakterini koruyacağını görüyoruz. Fakat marka, boyutlar için bir değişikliğe gidecek gibi duruyor. 4.10 metrenin üzerine çıkılacağı ve aracın biraz daha alçaltılıyor.
Renault Duster
Haziran ayı itibarıyla birçok otomobil markası, modellerinde fiyat güncellemesine gitti. Renault'nun en temel ve en çok tercih edilen modeli olan Clio Haziran'da 1.434.000 TL'den satışa sunuldu.
ÖTV raporu ile güncel fiyatı: 925.000 TL
Hyundai Bayon
Hyundai, Türkiye'de en çok tercih edilen otomotiv şirketleri arasında yer alıyor. Bünyesinde; i10, Bayon, Tucson ve Kona dahil olmak üzere çeşitli otomobil modellerini bulunduran otomotiv şirketi, 2025 Haziran ayı kampanyası ile birçok vatandaşın ilgisini çekti.
ÖTV'siz kampanyalı güncel fiyatı: 825.000 TL
Hyundai i10
Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri. Markanın fiyat listeleri ise her ay başında yakından takip ediliyor. Hyundai'ın en uygun modeli olarak karşımıza çıkan Hyundai i10 Haziran ayında 1.134.000 TL'den satışa sunuldu.
ÖTV muafiyetli kampanyalı satış fiyatı ise: 635.000 TL
Hyundai i20
Versiyon 2025MY Kampanya
1.2 MPI 79 PS Jump Manuel 1.236.000 TL 1.209.000 TL
1.0 T 100 PS Jump DCT 1.378.000 TL 1.365.000 TL
1.0 T 100 PS Style DCT 1.506.000 TL 1.406.000 TL
1.0 T 100 PS Elite DCT 1.605.000 TL 1.505.000 TL -
Hyundai i20 ÖTV'siz kampanyalı fiyatı: 836.000 TL
Fiat Egea
ÖTV muafiyetli kampanyalı fiyatı: 895.000 TL
Yerlilik kuralından sonra Egea Sedan ÖTV muafiyetli araç tercihinde ön sıralara geldi. 130 beygir gücündeki turbo motora, 520 litre bagaja sahip.
Fiat Cross
Fiat Egea Cross fiyat listesi (Haziran 2025)
Versiyon 2025MY Kampanya
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street 1.299.900 TL 1.219.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Urban 1.364.900 TL 1.284.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Lounge 1.424.900 TL 1.344.900 TL
1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Limited 1.484.900 TL 1.404.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street 1.689.900 TL 1.564.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban 1.749.900 TL 1.614.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge 1.809.900 TL 1.674.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited 1.869.900 TL 1.734.900 TL -
ÖTV muafiyetli kampanyalı satış fiyatı ise: 678.000 TL
TOGG T10X
Çağdaş tasarımı ve gelişmiş teknolojik donanımları ile ön plana çıkan SUV otomobil, 2025 Haziran ayında yeni bir kampanya ile gündeme geldi. Duyurulan güncel satış koşullarına göre Togg, T10X modelinde ÖTV'siz satışı bulunuyor.
ÖTV'siz güncel kampanyalı satış fiyatı:1.310.000 TL