Toyota Corolla Sedan Fiyat ve Özelllikleri





1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.164.000 TL

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.200.000 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.245.000 TL





Kampanyalı güncel fiyat: 1.202.000 TL





Teknik Özellikleri





Corolla Sedan, özellikle otomatik şanzıman, modern multimedya sistemleri ve Toyota’nın sunduğu güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor. Motor ve şanzıman

2024 Corolla, 169 beygir gücünde 2.0 litrelik dört silindirli bir motor kullanıyor. Bu motor, gücü sürekli değişken otomatik şanzıman (CVT) aracılığıyla ön tekerleklere iletiyor. Tüm hatchback modelleri bu güç aktarma organını paylaşırken, sedan modellerinde hibrit bir seçenek de bulunuyor. Ancak, Corolla'nın performansı rakipleri olan Honda Civic ve Mazda 3'ün gerisinde kalıyor.







