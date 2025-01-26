Dul maaşı almanın şartları neler?

SGK, dul maaşı almanın şartlarını da açıkladı. Buna göre:

SSK’dan aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalı olması ve 900 prim günü (borçlanma ile 1800 gün) bulunması gerekiyor. Bu şartları sağlayan dul eş, evlenmemek kaydıyla çalışsa veya emekli olsa dahi dul maaşı alabiliyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan aylık alan eşler için ise 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü şartı aranıyor. Bu şartları yerine getiren dul kadın veya erkek, aynı şekilde evlenmediği sürece dul maaşından yararlanabiliyor.