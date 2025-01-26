Dul maaşı, vefat eden bir sigortalının eşine bağlanan bir sosyal güvenlik ödemesidir. Bu ödeme, vefat eden kişinin ailesinin geçimini sağlamak amacıyla yapılır. Peki erkekler dul maaşı alabilir mi? Dul maaşını kimler alabilir, şartları neler?
Dul maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenir. Dul maaşı almak için başvuru yapan kişinin, vefat eden eşinin sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve diğer bazı şartları taşıması gerekir. Peki dul maaşı nedir? Erkekler dul maaşı alabilir mi? Dul maaşını kimler alabilir, şartları neler?
Dul maaşı nedir?
Dul maaşı, eşini kaybedenler sosyal güvenlik sistemi kapsamında bağlanan bir gelir türüdür. Türkiye’de, genellikle ölüm aylığı olarak da adlandırılır ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanır. Bu maaş, vefat eden sigortalının eşine, varsa çocuklarına ve diğer hak sahiplerine belirli şartlar altında ödenir. Dul maaşı, eşini kaybeden kişinin yaşamını sürdürebilmesi için maddi bir destek sunmayı amaçlar.
Erkekler dul maaşı alır mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde gündeme gelen dul maaşıyla ilgili açıklama yaptı. Kurumun açıklamasında, dul maaşı alımında kadın ve erkekler arasında herhangi bir ayrım yapılmadığına dikkat çekilerek, “2008 öncesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için kadın-erkek ayrımı yapılmamıştır. Bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Dul maaşı almanın şartları neler?
SGK, dul maaşı almanın şartlarını da açıkladı. Buna göre:
SSK’dan aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalı olması ve 900 prim günü (borçlanma ile 1800 gün) bulunması gerekiyor. Bu şartları sağlayan dul eş, evlenmemek kaydıyla çalışsa veya emekli olsa dahi dul maaşı alabiliyor.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan aylık alan eşler için ise 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü şartı aranıyor. Bu şartları yerine getiren dul kadın veya erkek, aynı şekilde evlenmediği sürece dul maaşından yararlanabiliyor.
Dul maaşı aylık oranları nasıl hesaplanıyor?
Dul maaşının bağlanma oranları da SGK açıklamasında detaylandırıldı. Buna göre:
Çalışan, kendi maaşı olan ya da çocuklarına maaş bağlanmış olan dul eş için oran yüzde 50.
Çalışmayan, kendi maaşı olmayan ya da çocuklarına maaş bağlanmamış olan dul eş için oran yüzde 75 olarak hesaplanıyor.
Bu oranlar, eşin durumuna göre aylık bağlama sürecinde belirleniyor. SGK, açıklamasının sonunda, dul maaşıyla ilgili herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını ve mevcut uygulamanın geçmişten bu yana değişmeden devam ettiğini vurguladı.
Dul maaşı ne kadar oldu?
SSK ve Bağ-kurlu emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranıyla beraber yeni dul ve yetim maaşı belli oldu. Dul ve yetim aylıklarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 15,75 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi. En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:
Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı Emekli Sandığı'ndan ise:
Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 14 bin 713 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 9 bin 808 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 4 bin 904 TL olacak.