Erken emeklilik fırsatı oluştu: Emeklilikte tarih 6 yıl öne çekiliyor

Staj nasıl avantaj sağlar?

Mevzuat staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve başlangıç olarak kabul etmiyor. Ancak anneler staj sigortası sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Üstelik staj sonrası yapılan borçlanma işe giriş tarihini de geri çekiyor. Örneğin 1996'da staj yapmış bir anne 2000'de işe başlamışsa ve bu iki tarih arasında bir çocuk dünyaya getirmişse borçlanarak işe başlangıç tarihini 1998'e çekerek EYT'li olabiliyor.