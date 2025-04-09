Erken emeklilik yaş, gün, prim tablosu yenilendi: SGK girişi olanlar için tablo sil baştan...

ERKEN EMEKLİLİK – YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma payı, özellikle ağır, tehlikeli veya sağlık açısından riskli işlerde çalışan kişilere tanınan erken emeklilik hakkıdır. Bu hak, belirli meslek gruplarında çalışan bireylerin, yaptıkları işin fiziksel veya ruhsal olarak daha yıpratıcı olması nedeniyle, normalden daha erken emekli olabilmelerine olanak tanır.