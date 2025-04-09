Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Erken emeklilik yaş, gün, prim tablosu yenilendi: SGK girişi olanlar için tablo sil baştan...

Erken emeklilik yaş, gün, prim tablosu yenilendi: SGK girişi olanlar için tablo sil baştan...

11:469/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş, nasıl erken emekli olabilecekleri konusunda çeşitli araştırmalar yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik şartlarını kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı düzenlemelere devam ediyor. SGK'nın son dönemde uygulamaya koyduğu erken emeklilik şartları, birçok sigortalı çalışan için umut ışığı oldu. Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyenlerin dikkatle takip etmesi gereken temel şartlar şunlardır...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlar için çeşitli erken emeklilik hakları sunmaya devam ediyor. Özellikle meslek grupları bazında yapılan düzenlemeler, emeklilik hayali kuran birçok çalışanı yakından ilgilendiriyor. SGK'nın son dönemdeki açıklamaları, belirli meslek gruplarında çalışan kişilerin daha erken emekli olabileceğini gösteriyor. Bu düzenleme, özellikle yıpranma payı adı verilen uygulama çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

ERKEN EMEKLİLİK – YIPRANMA PAYI NEDİR?

Yıpranma payı, özellikle ağır, tehlikeli veya sağlık açısından riskli işlerde çalışan kişilere tanınan erken emeklilik hakkıdır. Bu hak, belirli meslek gruplarında çalışan bireylerin, yaptıkları işin fiziksel veya ruhsal olarak daha yıpratıcı olması nedeniyle, normalden daha erken emekli olabilmelerine olanak tanır.

Resmî adıyla fiilî hizmet süresi zammı (FHSZ) olarak da bilinen yıpranma payı:

Belirli iş kollarında çalışan kişilere, çalıştıkları her yıl için fazladan hizmet süresi eklenmesini sağlar.

Örneğin: Bir madenci için her 360 gün çalışmaya karşılık, emeklilik hesabına 90 gün eklenebilir. Bu da yılda 1 yıl çalışana 1 yıl 3 ay gibi sayılır.

Peki, SGK tarafından açıklanan meslekler hangileridir?

SGK LİSTEYİ PAYLAŞTI!

Çalışanın, yıpranma payı kapsamında olan işlerde en az 3600 gün çalışmış olması şartı bulunuyor. Ayrıca indirime hak kazanabilmek için bu 3600 gün koşulu da geçerlidir.

YIPRANMA PAYI ALACAK MESLEK GRUPLARINDAN BAZILARI:

Madenciler (yer altı çalışanları)

Askerler (subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler)

Polisler ve MİT mensupları

Radyoloji teknisyenleri ve sağlık çalışanları

Basın çalışanları (gazeteciler)

İtfaiyeciler

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

Cıva üretim tesislerinde çalışanlar

Kurşun ve arsenik işleriyle uğraşanlar

Cam fabrikası ve atölye çalışanları

Bu meslek gruplarının yanı sıra, SGK'nın resmî internet sitesinde yıpranma payı hakkına sahip toplam 45 meslek grubunun tam listesine ulaşabilirsiniz.

#erken emeklilik
#SGK
#emeklilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?