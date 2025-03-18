Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini raporuna göre, yurdun büyük bölümünde kar etkili olacak. Kar yağışının olduğu illerde okullar tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te okullar tatil mi? 19 Mart Valilikten tatil açıklaması geldi mi?

1 /5 Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te illerinde de etkisini gösterecek. Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı sonrası Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te okullar tatil mi? 19 Mart Valilikten tatil açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt aranıyor.

2 /5 Erzurum’da okullar tatil mi? Erzurum’da kar yağışı bugün etkisini sürdürmeye devam edecek. 19 Mart Çarşamba günü Erzurum’da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

3 /5 Erzincan’da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu tahminlerine göre kara karışık yağmur il genelinde etkisini sürdürecek. 19 Mart Çarşamba günü Erzincan’da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması yapılmadı.

4 /5 Bayburt’ta okullar tatil mi? Yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün Bayburt’ta karla karışık yağmur bekleniyor. 19 Mart Çarşamba günü Bayburt’ta eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi.