Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te okullar tatil mi? 20 Mart Valilikten tatil açıklaması geldi mi?

Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te okullar tatil mi? 20 Mart Valilikten tatil açıklaması geldi mi?

13:1819/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Okullar tatil mi?</p>
Okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin son hava durumu tahmini raporuna göre, yurdun büyük bölümünde kar etkili olacak. Kar yağışının olduğu illerde okullar tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilikten tatil açıklaması geldi mi?

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te illerinde de etkisini gösterecek. Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı sonrası Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bitlis’te okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü için Valilikten kar tatil açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt aranıyor.

Erzurum’da okullar tatil mi?

Erzurum’da kar yağışı bugün etkisini sürdürmeye devam edecek. 19 Mart Çarşamba günü Erzurum’da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Erzincan’da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu tahminlerine göre kara karışık yağmur il genelinde etkisini sürdürecek. 19 Mart Çarşamba günü Erzincan’da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması yapılmadı. 

Bayburt’ta okullar tatil mi?

Yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün Bayburt’ta karla karışık yağmur bekleniyor. 19 Mart Çarşamba günü Bayburt’ta eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. 

Bitlis’te okullar tatil mi?

19 Mart Çarşamba günü Bitlis’te okulların tatil olduğuna dair Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

#Erzincan
#Erzurum
#Bayburt
#Bitlis
#kar tatili

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ tercih takvimi açıklandı mı?