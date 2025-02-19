Kar yağışı ve soğuk yurt genelinde etkili oluyor. Meteoroloji hava durumu raporuna göre, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle il ve ilçelerde okullar tatil edilmekte. Peki yarın okullar tatil mi? Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da okul var mı yok mu? 20 Şubat Perşembe Valilik kar açıklaması yaptı mı? İşte detaylar.

1 /6 Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevresinde 19-20 Şubat tarihlerinde kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksaklıklar ve tipi etkili olacak. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalı.

2 /6 Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt bölgelerinde 19-20 Şubat tarihlerinde havanın çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Kar yağışının, özellikle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtiliyor. Peki Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Valilik kar açıklaması yaptı mı?

3 /6 Erzurum okullar tatil mi? Erzurum Valiliğinden 20 Şubat 2025 Perşembe yarın için herhangi bir tatil açıklaması gelmedi. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre yarın Erzurum'da kar yağışı beklenmekte. Gün boyunca kar yağışı bekleniyor ve sıcaklık en yüksek -8°C, en düşük -18°C seviyelerinde olacak. Geceleri hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önerilmekte.

4 /6 Erzincan'da okullar tatil mi? Erzincan Valiliği yarın için kar tatili açıklaması yapmadı. 20 Şubat 2025 Perşembe günü Erzincan'da sağanak kar yağışı beklenmektedir. Sıcaklıkların en yüksek -2°C, en düşük -7°C civarında olması öngörülmekte.



5 /6 Ağrı’ta okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe bugün için Ağrı Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi. Mevcut tahminlere göre yarı Ağrı'da kar yağışı beklenmekte.