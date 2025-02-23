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Erzurum, Iğdır, Van, Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Erzurum, Iğdır, Van, Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

16:3623/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Erzurum, Iğdır, Van, Hakkari’de yarın okullar tatil mi?</p>
Erzurum, Iğdır, Van, Hakkari’de yarın okullar tatil mi?

Türkiye genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini sürdürmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, kuvvetli kar yağışı, buzlanma, çığ ve don olaylarına karşı uyarıları devam ediyor. Öğrence ve veliler ise okul tatili haberlerini yakından takip ediyor. Peki Erzurum, Iğdır, Van, Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Meteoroloji'ye göre 23-27 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili olacak. Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğun kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı artacak. Hava koşulları nedeniyle Valilikler kar tatili açıklamasında bulunmakta. Peki Erzurum, Iğdır, Van, Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Erzurum’da okullar tatil mi?

Erzurum Valiliği ise şu an için 24 Şubat Pazartesi günü ile ilgili resmi bir tatil açıklaması yapmadı. Okulların tatil olup olmayacağı konusundaki son karar, Valilik tarafından yapılacak duyuru ile netleşecek.

Iğdır’da okullar tatil mi?

Iğdır’da 24 Şubat Pazartesi günü için henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Iğdır Valiliği tarafından açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Van’da okullar tatil mi?

24 Şubat Pazartesi günü için Van'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Van Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Hakkari’de okullar tatil mi?

Hava şartlarının olumsuz olması halinde eğitime yarın ara verilebilir. 24 Şubat Pazartesi günü için kar tatiline ilişkin Hakkari Valiliğinden resmi bir açıklama gelmedi.

#Erzurum
#Iğdır
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