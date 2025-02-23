Erzurum, Iğdır, Van, Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Pazartesi Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Erzurum’da okullar tatil mi?

Erzurum Valiliği ise şu an için 24 Şubat Pazartesi günü ile ilgili resmi bir tatil açıklaması yapmadı. Okulların tatil olup olmayacağı konusundaki son karar, Valilik tarafından yapılacak duyuru ile netleşecek.