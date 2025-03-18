Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sağanak ve kar yağışı, Eskişehir, Kütahya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale illerinde de etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bu beş ilde başta olmak üzere, Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışının yoğun olduğu illerde ulaşımda aksaklıklar yaşanması, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşulları bekleniyor. Peki, 19 Mart Çarşamba Eskişehir, Kütahya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale’de okullar tatil olacak mı?