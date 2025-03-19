Okul kar tatili haberleri hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, özellikle karın yoğun şekilde yağdığı illerde öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısında bulunduğu Eskişehir, Kütahya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale’de 20 Mart Perşembe yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi?
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan sağanak ve kar yağışı, Eskişehir, Kütahya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale illerinde de etkisini göstermeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bu beş ilde başta olmak üzere, Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışının yoğun olduğu illerde ulaşımda aksaklıklar yaşanması, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşulları bekleniyor. Peki, 20 Mart Perşembe Eskişehir, Kütahya, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale’de okullar tatil olacak mı?
Eskişehir’de okullar tatil mi?
Eskişehir kar yağışı bugün etkisini sürdürecek. 19 Mart Çarşamba günü Eskişehir’de eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.
Kütahya’da okullar tatil mi?
Yayınlanan hava durumu raporuna göre yarın Kütahya’da sağanak karla bekleniyor. 19 Mart Çarşamba günü Kütahya’da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi.
Nevşehir’de okullar tatil mi?
Nevşehir’de 19 Mart Çarşamba günü okulların tatil olduğuna ilişkin Nevşehir Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Yozgat’ta okullar tatil mi?
19 Mart Çarşamba yarın Yozgat’ta okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
Kırıkkale’de okullar tatil mi?
Kırıkkale Valiliğinden 19 Mart Çarşamba günü okul tatiline ilişkin resmi olarak bir açıklama yapmadı.