Meteoroloji hava durumu son bilgilere göre, Eskişehir’de bugün parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Eskişehir’de görülmesi muhtemel kar yağışları ile birlikte 25 Kasım'da okullar tatil mi sorusu akıllara geldi. Yarın Eskişehir’de kar tatili var mı, valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar.

1 /5 Eskişehir'de okulların tatil olup olmadığı, öğrenci ve veliler tarafından sıklıkla merak edilen bir konu. Eskişehir'in yüksek kesimleri kar yağışının etkili olmasının ardından karla kaplandı.

2 /5 Kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

3 /5 Eskişehir’de okul tatil mi? Eskişehir Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Eskişehir yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı -2° C, Karlı olması bekleniyor.

4 /5 Kasım ayının son günlerinde yer yer kar yağışı ihtimali dikkat çekiyor. 25 Kasım Pazartesi ve 24 Kasım Pazar günleri, kar yağışı bekleniyor.