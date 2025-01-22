İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle esnek çalışma modelleri, çalışanların sosyal haklarını koruyarak iş-yaşam dengesini destekleyecek. Düzenlemeyle isteyenler 4 gün çalışabilecek. Peki esnek çalışma modelleri neler getiriyor, hangi sektörde olacak?
Türkiye’de iş gücü piyasasında esnek çalışma modellerine uyum sağlamak için önemli adımlar atılıyor. Çalışma hayatını yeniden şekillendirecek düzenlemelerle uzaktan, kısmi ve vardiyalı çalışma gibi modeller yasal güvenceye kavuşacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk sahibi kadınların istihdamını kolaylaştıracak esnek çalışma düzenlemelerinin yakında açıklanacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sosyal güvenlik mevzuatını bu modellerle uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Esnek çalışma modelleri nasıl olacak?
Pandemi döneminde popülerleşen esnek çalışma biçimlerinin kapsamı genişletiliyor. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, uygulamaya alınması planlanan modeller şöyle:
Dönüşümlü iş paylaşımı: Çalışma saatlerinin paylaştırılmasıyla daha fazla kişinin istihdam edilmesi.
Dağıtılmış iş gücü modeli: Çalışanların farklı mekânlardan çalışabilmesi.
Ödünç iş ilişkisi: Çalışanın rızası alınarak başka bir işverene geçici olarak devredilmesi.
Yıllık iş süreleri modeli: Çalışma saatlerinin yıl geneline yayılarak esnekleştirilmesi.
Esnek çalışma modeli ile haftada kaç saat çalışılacak?
Yeni düzenlemelerle çalışanlar, haftanın bir gününü boş bırakmak için diğer günlerde 10’ar saatlik mesai yapabilecek. Haftalık çalışma süresi olan 40 saat, günlere farklı şekillerde dağıtılabilecek.
Çalışma saatlerini belirleme esnekliği, özellikle çocuk sahibi kadınlar, eğitimine devam eden gençler ve dezavantajlı gruplar için büyük kolaylık sağlayacak.
Esnek çalışma modelinde sigorta ve sosyal yardımlar nasıl olacak?
Esnek çalışma modellerine geçişte eşitlik ilkesi ön planda tutulacak. Esnek çalışanlar, tam zamanlı çalışanlarla aynı sosyal haklardan yararlanabilecek.
Prim gün sayısı ve sosyal haklar: Esnek çalışanların prim günleri, analık yardımı gibi haklara erişiminde kolaylık sağlanacak.
Denetimler artacak: Emsal işçilerle farklı işleme tabi tutulma ihtimaline karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek.
Esnek çalışma modeli hangi sektörlerde olacak?
Esnek çalışma modellerinin özellikle dijital, yazılım, tekstil ve imalat sektörlerinde yaygınlaşması planlanıyor. Çalışanların mesleki eğitimlere erişimini artıracak bir veri tabanı da oluşturulacak.