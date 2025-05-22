Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim desteği sağlanacak? İşte resmi açıklamalar

Ev kadınlarına emeklilik sisteminde detaylar netleşiyor. Çocuklu annelerin erken emekli olmasına imkan tanıyan müjdeyi geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan müjdelemişti. Peki ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim desteği sağlanacak, şartlar neler?
Ev kadınlarının emekliliği yönündeki çalışmalar devam ediyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuyla ilgili detaylar belli oldu. Ev hanımları emeklilik prim desteği ve şartlarını araştırmaya devam ederken, resmi açıklamalar da gecikmedi. Peki ev kadınları nasıl emekli olacak? Ev kadınlarına emeklilik ne zaman çıkacak ve şartlar ne olacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm bilgiler.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi. 2028’e gelmeden tamamlayacağız."
Ev hanımlarına emeklilik nasıl olacak?
Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili soru üzerine, çalışma yürüttüklerini belirten Işıkhan, "İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.
Ev kadınlarının emekliliği nasıl olacak, devlet primin ne kadarını karşılayacak?
Yeni yapılacak düzenleme ile yine aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Primin üçte birini ise devlet karşılayacak. Yeni düzenleme ile ev kadınlarının ödeyeceği prime devlet destek olacak.
Ev hanımların emeklilik prim ne kadar ödeyecek?
En düşük ödenecek tutar aylık 8.321 lira. Devlet, primin üçte birine destek olacağı için, 8.321 liralık primin 2.777 lirasını her ay devlet karşılayacak, ev kadını ise 5.544 lirayı kendi ödeyecek.
Ev kadınlarına emeklilik şartları nedir?
Bakan Işıkhan açıklamasının devamında yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak netleştirmediklerini belirtirken analiz yapacaklarını ifade etti. Işıkhan açıklamasında “ Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.
Ev hanımları emekli nasıl olacak, prim ne kadar kaç gün olacak, kaç yaşıda emekli olunacak?
Sigortalı olan ev kadını Bağ-Kurlu sayılacak ve Bağ-Kurluların emeklilik şartlarına tabi olunacak. Yani, emekli olunup, emekli maaşı bağlanabilmesi için 9.000 gün prim ödenmesi (25 yıl) ve 58 yaşının doldurulması gerekiyor.
Ev hanımları emeklilik şartları çocuk sayısı, engellilik durumu nasıl olacak?
Bakan Vedat Işıkhan, açıklamasında, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınacağını, ancak bunun sınırının iyi belirlenmesi gerektiğini belirterek, ev kadınının kaç çocuğu olduğu, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlerin rol oynayacağını söyledi.