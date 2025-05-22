Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim desteği sağlanacak? İşte resmi açıklamalar

Ev hanımların emeklilik prim ne kadar ödeyecek?

En düşük ödenecek tutar aylık 8.321 lira. Devlet, primin üçte birine destek olacağı için, 8.321 liralık primin 2.777 lirasını her ay devlet karşılayacak, ev kadını ise 5.544 lirayı kendi ödeyecek.

Ev kadınlarına emeklilik şartları nedir?

Bakan Işıkhan açıklamasının devamında yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak netleştirmediklerini belirtirken analiz yapacaklarını ifade etti. Işıkhan açıklamasında “ Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.



