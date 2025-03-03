Ev sahipleri ne kadar kira artışı yapabilir? 15, 19, 23, 27, 31, 35 bin TL zamlı kiralar ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 arttı. Enflasyon verilerinin ardından en fazla merak edilen konulardan biri de ev ve iş yeri sahiplerinin uygulayabileceği kira zammı artış oranı oldu. İşte TÜİK şubat ayı enflasyon verileri ardından 15, 19, 23, 27, 31, 35 bin TL kiralara yapılabilecek zam miktarları.