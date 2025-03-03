Ev sahipleri ne kadar kira artışı yapabilir? 15, 19, 23, 27, 31, 35 bin TL zamlı kiralar ne kadar oldu?

TÜİK, 2025 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Verilerin açıklanmasının ardından ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği zam oranları da güncellendi. Buna göre, ev ve iş yeri sahiplerinin ne kadar kira artışı yapabileceği de netleşmiş oldu. Kiracıların ödediği ortalama fiyatlar baz alındığında en çok 15, 19, 23, 27, 31, 35 bin TL gibi rakamlar ön plana çıkıyor. İşte şubat ayı enflasyon verileri sonrası ev sahipleri kira artış oranları.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 arttı. Enflasyon verilerinin ardından en fazla merak edilen konulardan biri de ev ve iş yeri sahiplerinin uygulayabileceği kira zammı artış oranı oldu. İşte TÜİK şubat ayı enflasyon verileri ardından 15, 19, 23, 27, 31, 35 bin TL kiralara yapılabilecek zam miktarları.
EV VE İŞ YERİ SAHİPLERİ NE KADAR KİRA ZAMMI UYGULAYABİLİR?
2025 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Mart ayı kira artış tavanı yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.
Mevcut kira 15 bin TL
Tavan zam oranı: %53,83 - 8 bin 74 TL
Zamlı kira: 23 bin 74 TL
Mevcut kira 19 bin TL
Tavan zam oranı: %53,83 - 10 bin 227 TL
Zamlı kira: 29 bin 227 TL
Mevcut kira 23 bin TL
Tavan zam oranı: %53,83 - 12 bin 380 TL
Zamlı kira: 35 bin 380 TL
Mevcut kira 27 bin TL
Tavan zam oranı: %53,83 - 14 bin 534 TL
Zamlı kira: 41 bin 534 TL
Mevcut kira 31 bin TL
Tavan zam oranı: %53,83 - 16 bin 687 TL
Zamlı kira: 47 bin 687 TL
Mevcut kira 35 bin TL
Tavan zam oranı: %53,83 -18 bin 840 TL
Zamlı kira: 53 bin 840 TL