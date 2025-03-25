30 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı idrak edilecek, 29 Mart ise bayram arefesi olacak. Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte başta evde bakım maaşı alanlar olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli parası bayramdan önce yatar mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, yaşlılık maaşı, engelli aylığı ve evde bakım ödemesi ne zaman yatar?
Evde bakım maaşı ödemesi, sosyal yardımdan yararlanan vatandaşlar tarafından merak konusu. Ramazan Bayramı 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. 29 Mart Cumartesi günü ise arefe günü olacak. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakım hizmete verenlere yapılan evde bakım maaşı ile 65 yaş maaşı bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Evde Bakım Yardımı’ndan aylık ortalama 543 bin vatandaş yararlanıyor. Hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı için aylık ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden rahatlıkla sorgulanabilir. T.C. kimlik numarası ile e-Devlet şifreSİ kullanılarak sisteme giriş yaptıktan hemen sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklamak yeterli olacaktır.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazdıktan sonra 4747'e SMS atarak da sorgulama işlemleri yapılabilir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Engelli maaşı, engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olanlar ile sosyal güvencesi olmayanlara ödeniyor. Engelli ve engelli yakını maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın başında ödeniyor. 30 Mart ile 1 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı idrak edilecek, 29 Mart ise bayram arefesi olacak. Bu tarihlerden önce engelli maaşı ödemesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl bayramdan önce ödenen engelli aylığının erken ödenmesine dair resmi açıklama olmasa da bayramın öncesinde ödemeden yararlananların hesaplarına geçeceği tahmin ediliyor.
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
Diğer yandan SSK emeklileri her ayın 17'si ve 26'sı arasında, BAĞKUR emeklileri de 25'i ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Bu nedenle bayramdan önce emekli aylıkları ödenmiş olacak.
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?
Türkiye’de 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve maddi açıdan muhtaç durumda olan kişilere verilen yaşlılık maaşı zammı belli oldu. 2025 yılında Yaşlılık maaşı 4.664 TL olarak belirlendi. 2024 yılında 65 yaş aylığı 4.181,63 TL ödeniyordu.
65 YAŞ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
65 yaş aylığı, üçer aylık veya aylık periyotlarla Ziraat Bankası ya da PTT aracılığıyla ödenmektedir. Ödeme tarihleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenir.
Yaşlılık maaşı, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin ekonomik yüklerini hafifletmeyi ve onlara daha iyi bir yaşam sunmayı amaçlamaktadır. 2025 yılı ödemeleriyle ilgili gelişmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanacaktır.
KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?
65 yaş aylığı alabilmek için şu kriterler gereklidir:
Yaş Şartı: Başvuru yapan kişinin 65 yaşını doldurmuş olması gerekir.
Gelir Şartı: Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olması gerekir. Gelir kriteri, başvuruların değerlendirilmesinde önemli bir etkendir.
Sigorta Durumu: Başvuru sahibi, sosyal güvenceden faydalanmıyor olmalıdır. Emekli maaşı, dul-yetim aylığı veya düzenli bir sosyal güvenlik geliri bulunan kişiler bu haktan yararlanamaz.