Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç engelli, yaşlı veya hasta kişilere evde bakan yakınlarına devlet tarafından her ay ödenen maddi destektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatırılan evde bakım aylığı e-Devlet ve SMS ile sorgulanabiliyor. Peki evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 14 Ekim 2025 evde bakım parası yatan iller listesi hakkında bilgiler.
Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç (ağır engelli veya tam bağımlı) bireylerin evde aile üyeleri tarafından bakılması durumunda, bakım yükünü hafifletmek amacıyla hak sahibine (bakım veren yakına) aylık olarak ödenen sosyal yardımdır. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemleri hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı.
Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 yılı ekim ayı evde bakım parası ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre Ekim ayı ödemelerinin de 15 Ekim tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Ekim ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Evde bakım aylığı nasıl sorgulanır?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı ne kadar?
Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.
Evde bakım maaşı alma şartları neler?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç kişiye bakmakla sorumlu olan kişiye ödenmektedir. Bu ödemenin alınabilmesi için, bakıma muhtaç kişinin gerçekten bakıma muhtaç olduğunu belgelemesi ve gelirinin asgari ücretin 3/2'sinden az olması gerekmektedir. Evde bakım maaşı şartlarının 2024 koşulları aşağıdaki gibidir;
Sağlık Kurulu Raporu ile ağır engelli (%90 ve üzeri engellilik oranı) olarak belgelenmelidir.
Bireyin bakımını üstlenecek bir aile üyesinin olması ve bu aile üyesinin sosyal güvencesinin olmaması gerekir.
Bakıma muhtaç kişinin sosyal güvencenin olmamalıdır ve emeklilik maaşı almamalıdır.
Hanedeki herkesin, her türlü gelirinin hanedeki kişi sayısına bölündüğünde, kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3'ünden fazla olmaması gereklidir.
Evde bakım maaşına nasıl başvurulur?
Evde bakım maaşı başvurusu için aşağıdaki belgelerle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerine veya sosyal hizmet merkezlerine başvuru yapılabilir.
Evde bakım maaşı için gerekli evraklar
T.C. Kimlik belgesi,
Engelli raporu,
Bakmakla yükümlü bireylerin gelir beyanı,
Engellinin vasisi varsa vasi raporu,
Nüfus cüzdanın sureti,
Aile nüfus kaydı,
İkametgâh.