Evde bakım maaşı ekim ayı ödemesi yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e devlet evde bakım parası sorgulama ekranı

Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu. Bakan Göktaş açıklamasında bu ay toplam 6 milyar liralık destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını belirtirken bu uygulamadan aylık ortalama 521 bin kişi yararlandığını kaydetti. Göktaş, “Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



