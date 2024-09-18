Evde bakım maaşı, engelli aylığı, aile destek ödemeleri değişiyor: OVP ile Ocak hesaplaması geldi

Sosyal yardım programları kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destekler sunuluyor. Bu yardımlar, her yıl memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor. Ocak ayında açıklanacak yeni memur maaş katsayısı ile birlikte, yaşlılar, engelliler, hasta bakan yakınlar ve maddi durumu yetersiz ailelere ödenen sosyal yardımların artması bekleniyor. Bu düzenleme, ekonomik koşullar altında zorlanan kesimlerin refah düzeyini artırmayı amaçlıyor.