EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025: Eylül 2025 enflasyon verisi ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Türkiye ekonomisinin en kritik verilerinden biri olan enflasyon, Eylül ayı için yakından takip ediliyor. TÜİK her ay olduğu gibi enflasyon verilerini üçüncü iş günü saat 10.00’da açıklayacak. Peki, Eylül 2025 enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklentiler hangi yönde?

1 /4 Eylül ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Kira artış oranından maaş zammı hesaplamalarına kadar pek çok alanda belirleyici olan TÜİK verileri, 2025’in üçüncü çeyreği için piyasaların merceğinde. Merkez Bankası anketine göre beklentiler dikkat çekiyor. Peki, Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

2 /4 EYLÜL AYI ENFLASYON VERİSİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK'in geleneksel takvimine göre, Eylül 2025 enflasyon (TÜFE ve ÜFE) verileri 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak. Ağustos ayı verilerinde aylık enflasyon %2,04 olarak gerçekleşmiş ve yıllık oran %32,95'e gerilemişti.

3 /4 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025 TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi.