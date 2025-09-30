EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Eylül Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?

TCMB piyasa katılımcıları anketi sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne 69 katılımcı dahil oldu. TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,04 seviyesine yükseldi. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi %29,86 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %22,25, 24 ay sonrası için ise %16,78 olarak belirlendi. Ayrıca yıl sonu için dolar/TL beklentisi 43,85, 12 ay sonrası için ise 48,95 seviyesinde gerçekleşti.