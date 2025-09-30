Yeni Şafak
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Eylül Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Eylül Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?

12:1530/09/2025, Salı
Eylül ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. TÜİK tarafından paylaşılacak veriler, hem yıl sonu enflasyon hedefi hem de kira zammı oranı gibi birçok alanda belirleyici olacak. Ekonomistler ise beklentilerini AA Finans ve TCMB Piyasa Katılımcıları anketleri üzerinden duyurdu. İşte Eylül 2025 enflasyon verilerine dair detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Eylül 2025 enflasyon verileri için geri sayım başladı. Temmuz ve Ağustos rakamlarının ardından gözler Eylül ayına çevrilirken, ekonomistlerin beklenti anketleri de yayımlandı. Peki, TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini ne zaman duyuracak?

Eylül 2025 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Böylece yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo daha da netleşmiş olacak.

Ağustos 2025 enflasyon verileri

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, yılın geri kalan dönemi için beklentilerin şekillenmesinde önemli bir gösterge oldu.

AA finans eylül enflasyon beklenti anketi

AA Finans’ın 26 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, Eylül ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,47 oldu. Tahminler yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında değişirken, bu beklenti gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 32,31 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,09 seviyesinde bulunuyor.

TCMB piyasa katılımcıları anketi sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne 69 katılımcı dahil oldu. TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,04 seviyesine yükseldi. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi %29,86 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %22,25, 24 ay sonrası için ise %16,78 olarak belirlendi. Ayrıca yıl sonu için dolar/TL beklentisi 43,85, 12 ay sonrası için ise 48,95 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik beklentiler ve yıl sonu tahminleri

Ekonomistler, 2025 yıl sonu için %3,2 GSYH artışı beklerken, 2026 için bu beklenti %3,7 seviyesinde sabit kaldı. Politika faizi beklentileri ise yıl sonunda %36,17 seviyesinde bulunuyor.

