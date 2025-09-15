Eylül ayının temettü takvimi belli oldu! Kaç şirket temettü veriyor, hisse başına ne kadar ödenecek, temettü ne zaman hesaba yatacak?

2025 Eylül ayı, yatırımcılar için oldukça yoğun bir dönem olacak. Bu ay, 16 farklı şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına temettü olarak dağıtmayı planlıyor. Temettü miktarları, şirketlerin kâr payı politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterecek.Kaç şirket temettü veriyor, hisse başına ne kadar ödenecek, temettü ne zaman hesaba yatacak? İşte Eylül 2025 için açıklanan güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…
Eylül Ayında Hangi Şirketler Temettü Ödeyecek?
Eylül ayının gelmesi ile birlikte borsada bu ay temettü ödemesi yapacak şirketleri senin için derledik. İşte eylül ayında borsada temettü ödeyecek şirketler ve net temettü tutarları:
2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.
BIST kodu: DOHOL
Temettü tutarı: 0,2598 TL
Tarihi: 01.09.2025
Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.
BIST kodu: THYAO
Temettü tutarı: 2,9257 TL
Tarihi: 02.09.2025
Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: PNLSN
Temettü tutarı: 0,1492 TL
Tarihi: 03.09.2025
Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIST kodu: BIMAS
Temettü tutarı: 3,4000 TL
Tarihi: 17.09.2025
Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
BIST kodu: ESCAR
Temettü tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 22.09.2025
Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALKLC
Temettü tutarı: 0,0069 TL
Tarihi: 22.09.2025
Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
BIST kodu: MACKO
Temettü tutarı: 0,4675 TL
Tarihi: 02.06.2025
Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0612 TL
Tarihi: 25.09.2025
Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.
BIST kodu: ADEL
Temettü tutarı: 0,4907 TL
Tarihi: 26.09.2025
Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
BIST kodu: LKMNH
Temettü tutarı: 0,1771 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: PCILT
Temettü tutarı: 0,7182 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: OFSYM
Temettü tutarı: 0,3552 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.
BIST kodu: SUMAS
Temettü tutarı: 1,7070 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
BIST kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 6,3084 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: ZRGYO
Temettü tutarı: 0,0611 TL
Tarihi: 30.09.2025
Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: ALFAS
Temettü tutarı: 0,1386 TL
Tarihi: 30.09.2025