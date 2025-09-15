Yeni Şafak
Eylül ayının temettü takvimi belli oldu! Kaç şirket temettü veriyor, hisse başına ne kadar ödenecek, temettü ne zaman hesaba yatacak?

11:3015/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
2025 Eylül ayı, yatırımcılar için oldukça yoğun bir dönem olacak. Bu ay, 16 farklı şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına temettü olarak dağıtmayı planlıyor. Temettü miktarları, şirketlerin kâr payı politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterecek.Kaç şirket temettü veriyor, hisse başına ne kadar ödenecek, temettü ne zaman hesaba yatacak? İşte Eylül 2025 için açıklanan güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…

Eylül Ayında Hangi Şirketler Temettü Ödeyecek?

Eylül ayının gelmesi ile birlikte borsada bu ay temettü ödemesi yapacak şirketleri senin için derledik. İşte eylül ayında borsada temettü ödeyecek şirketler ve net temettü tutarları:

2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ


Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

BIST kodu: DOHOL

Temettü tutarı: 0,2598 TL

Tarihi: 01.09.2025




Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.


BIST kodu: THYAO

Temettü tutarı: 2,9257 TL

Tarihi: 02.09.2025



Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: PNLSN

Temettü tutarı: 0,1492 TL

Tarihi: 03.09.2025



Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.


BIST kodu: BIMAS

Temettü tutarı: 3,4000 TL

Tarihi: 17.09.2025



Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.


BIST kodu: ESCAR

Temettü tutarı: 0,1020 TL

Tarihi: 22.09.2025



Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.


BIST kodu: ALKLC

Temettü tutarı: 0,0069 TL

Tarihi: 22.09.2025



Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.


BIST kodu: MACKO

Temettü tutarı: 0,4675 TL

Tarihi: 02.06.2025



Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: DESA

Temettü tutarı: 0,0612 TL

Tarihi: 25.09.2025



Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.


BIST kodu: ADEL

Temettü tutarı: 0,4907 TL

Tarihi: 26.09.2025



Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.


BIST kodu: LKMNH

Temettü tutarı: 0,1771 TL

Tarihi: 30.09.2025



Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.


BIST kodu: PCILT

Temettü tutarı: 0,7182 TL

Tarihi: 30.09.2025



Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.


BIST kodu: OFSYM

Temettü tutarı: 0,3552 TL

Tarihi: 30.09.2025



Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.


BIST kodu: SUMAS

Temettü tutarı: 1,7070 TL

Tarihi: 30.09.2025



Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.


BIST kodu: TUPRS

Temettü tutarı: 6,3084 TL

Tarihi: 30.09.2025



Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


BIST kodu: ZRGYO

Temettü tutarı: 0,0611 TL

Tarihi: 30.09.2025



Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.


BIST kodu: ALFAS

Temettü tutarı: 0,1386 TL

Tarihi: 30.09.2025



