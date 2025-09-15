Eylül ayının temettü takvimi belli oldu! Kaç şirket temettü veriyor, hisse başına ne kadar ödenecek, temettü ne zaman hesaba yatacak?

2025 Eylül ayı, yatırımcılar için oldukça yoğun bir dönem olacak. Bu ay, 16 farklı şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına temettü olarak dağıtmayı planlıyor. Temettü miktarları, şirketlerin kâr payı politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterecek.Kaç şirket temettü veriyor, hisse başına ne kadar ödenecek, temettü ne zaman hesaba yatacak? İşte Eylül 2025 için açıklanan güncel temettü takvimi ve ayrıntılar…

1 /17 Eylül Ayında Hangi Şirketler Temettü Ödeyecek? Eylül ayının gelmesi ile birlikte borsada bu ay temettü ödemesi yapacak şirketleri senin için derledik. İşte eylül ayında borsada temettü ödeyecek şirketler ve net temettü tutarları:

2 /17 2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş. BIST kodu: DOHOL Temettü tutarı: 0,2598 TL Tarihi: 01.09.2025







3 /17 Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

BIST kodu: THYAO Temettü tutarı: 2,9257 TL Tarihi: 02.09.2025





4 /17 Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: PNLSN Temettü tutarı: 0,1492 TL Tarihi: 03.09.2025





5 /17 Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

BIST kodu: BIMAS Temettü tutarı: 3,4000 TL Tarihi: 17.09.2025





6 /17 Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

BIST kodu: ESCAR Temettü tutarı: 0,1020 TL Tarihi: 22.09.2025





7 /17 Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

BIST kodu: ALKLC Temettü tutarı: 0,0069 TL Tarihi: 22.09.2025





8 /17 Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

BIST kodu: MACKO Temettü tutarı: 0,4675 TL Tarihi: 02.06.2025





9 /17 Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

BIST kodu: DESA Temettü tutarı: 0,0612 TL Tarihi: 25.09.2025





10 /17 Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

BIST kodu: ADEL Temettü tutarı: 0,4907 TL Tarihi: 26.09.2025





11 /17 Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

BIST kodu: LKMNH Temettü tutarı: 0,1771 TL Tarihi: 30.09.2025





12 /17 Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

BIST kodu: PCILT Temettü tutarı: 0,7182 TL Tarihi: 30.09.2025





13 /17 Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

BIST kodu: OFSYM Temettü tutarı: 0,3552 TL Tarihi: 30.09.2025





14 /17 Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

BIST kodu: SUMAS Temettü tutarı: 1,7070 TL Tarihi: 30.09.2025





15 /17 Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

BIST kodu: TUPRS Temettü tutarı: 6,3084 TL Tarihi: 30.09.2025





16 /17 Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

BIST kodu: ZRGYO Temettü tutarı: 0,0611 TL Tarihi: 30.09.2025



