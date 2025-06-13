EYT'yi kaçırana emeklilik kilidi açıldı: SGK, SSK başlangıç tarihi 1993-2013 arası olan 47-48-49-50 yaşındaki kadın erkek yaş tablosu

ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

SGK tarafından sigortalı çalışan anneler için bazı haklar sağlanıyor. Bu haklardan biri de 2160 gün (6 yıl) borçlanma ile erken emeklilik hakkı. Bu kapsamda sigortalı çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma ile prim ve yaş şartlarını doldurduklarında emekli olma hakkı kazanabiliyorlar.

Not: Yukarıda açıklanan konular ve erken emeklilik hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.