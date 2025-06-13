EYT'yi kaçırana emeklilik kilidi açıldı: SGK, SSK başlangıç tarihi 1993-2013 arası olan 47-48-49-50 yaşındaki kadın erkek yaş tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik planı yapan binlerce vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Özellikle 1993–2013 yılları arasında SSK girişi bulunan vatandaşlar için bazı avantajlı koşullar söz konusu. SGK’nın geçmiş açıklamaları ve mevcut mevzuatlar çerçevesinde, belirli tarihlerde işe başlayanlar erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Peki, hangi koşullarda erken emeklilik mümkün? Kimleri kapsıyor?
Emeklilik yaşını erkene çekmek isteyen binlerce kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelecek açıklamaları yakından izliyor. Özellikle SSK giriş tarihi 1993-2013 yılları arasında olan vatandaşlar için avantaj sağlayabilecek bazı düzenlemeler konuşuluyor. SGK sistemindeki detaylar ve geçmiş uygulamalar ışığında erken emeklilik mümkün mü? Kimler bu fırsattan yararlanabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'de binlerce vatandaşın ilgisini çeken kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle erken emeklilik hayali kuranlar SGK tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Öte yandan SGK, SSK başlangıç tarihi 1993-2013 arası olanları ve farklı tarihlerde SSK kaydı bulunanları ilgilendiren bazı duyurular yapmıştı. Bu açıklamalarda bazı şartlarda 3600 gün prim ile erken emeklilik hakkı kazanılabileceği belirtildi.
SSK girişi 1993-2013 arası olanlar ile diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları da ilgilendiren bu durum, Türkiye'deki hemen herkesin ilgisini çekti. Peki, hangi şartlarda 3600 gün prim ile erken emekli olunabiliyor? Aşağıda hem SSK giriş tarihi 1993-2013 arası olanları hem de diğer tarihlerde SSK girişi yaptırmış kişileri ilgilendiren konulardan bazıları yer alıyor.
3600 GÜN İLE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
SGK, geçmiş dönemlerde engelli çalışan bireyler için erken emeklilik hakkı olduğunu duyurdu. Bu kapsamda 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik adeta kapıda oluyor.
Ancak bu durumda sigortalı çalışanın yüzde 40 ve üstü engelinin bulunması şartı var. Öte yandan SGK tarafından duyurulan bu hakta yaş şartı aranmıyor. Bunun sonucunda ise hem SSK giriş tarihi 1993-2013 arası olanları hem de diğer tarihlerde SSK kaydı yaptıranları kapsadığı söyleniyor.
SGK DUYURDU: MALULEN EMEKLİLİK
SGK tarafından sunulan haklardan biri, malulen emeklilik imkanı. Bu hak sonucunda vatandaşlar daha erken emekli olabiliyor. Ancak bu hakkın elde edilebilmesi için bazı durumların ortaya çıkmış olması gerekiyor.
Peki, malulen erken emeklilikten kimler faydalanabilir?
Çalışma hayatına başladıktan sonra herhangi bir sağlık problemi yaşayan veya kaza sonucunda çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşadığı tespit edilenler. Ayrıca iş kazası/meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünde yüzde 60 ve üstünde kayıp yaşayan sigortalı bireyler malul sayılabiliyorlar.
Malulen emeklilik için 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim gününün doldurulmuş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra başkalarının bakımına muhtaç olacak derecede malul kalanlar için 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 prim günü yeterli oluyor.
ASKERLİK İLE SİGORTA GİRİŞİ
Askerlik görevini sigorta girişi öncesinde yaptıranlar, yaşlarını geriye çekme hakkı kazanabiliyorlar. Bu durum prim kazanma imkanı da ortaya çıkartabiliyor.
ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
SGK tarafından sigortalı çalışan anneler için bazı haklar sağlanıyor. Bu haklardan biri de 2160 gün (6 yıl) borçlanma ile erken emeklilik hakkı. Bu kapsamda sigortalı çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma ile prim ve yaş şartlarını doldurduklarında emekli olma hakkı kazanabiliyorlar.
Not: Yukarıda açıklanan konular ve erken emeklilik hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.