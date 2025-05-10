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Fatih neden Fatih, Kadıköy’ün kadısı kimdi? İstanbul’un semt isimleri nereden geliyor?

Fatih neden Fatih, Kadıköy’ün kadısı kimdi? İstanbul’un semt isimleri nereden geliyor?

17:2310/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Her gün gördüğümüz semtlerin isimleri aslında geçmişten gelen birer hikaye taşıyor. İstanbul’daki semt adları hangi olaylara, kişilere ya da coğrafi özelliklere dayanıyor? Bu semt adları bize nasıl bir tarih anlatıyor?

Tarihi boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, sadece tarihi yapılarıyla değil, semt isimleriyle de geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen semt adları aslında çok derin anlamlar ve hikâyeler barındırıyor. Peki, bu isimlerin arkasında hangi tarihi olaylar ya da kişiler var?

İşte İstanbul’un bazı bilinen semtlerinin isminin kökeni:


Fatih

Adını İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet’ten alır. Aynı zamanda bölgede bulunan Fatih Camii, semte ismini vermede etkili olmuştur.

Kadıköy

Bizans döneminde "Körler Diyarı" anlamına gelen "Khalkedon" olarak bilinen yerleşim yerinden gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra bu bölgenin yönetimine İstanbul Kadısı Hızır Bey'i atayınca, yerleşim "Kadıköy" olarak adlandırılmıştır. 

Beşiktaş

Rivayete göre Barbaros Hayrettin Paşa’nın gemilerini bağladığı “beş taş”tan ismini alır. Diğer bir görüş ise bölgede bulunan bir kiliseden esinlenildiği yönündedir.

Üsküdar

Antik çağdaki adı “Chrysopolis” olan bu bölge, Osmanlı döneminde “iskutarion”dan evrilerek Üsküdar adını almıştır.

Bakırköy

Bakırköy'ün adı, Bizans döneminde "Makro Hori" (Uzun Köy) veya "Makriköy" (Uzak Köy) olarak adlandırılmasına dayanır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1925'te yer adlarının Türkçeleştirilmesiyle "Bakırköy" olarak değiştirilmiştir. 

Beyoğlu

Venedik elçisinin oğlu burada yaşadığı için semte “Bey’in oğlu” anlamında Beyoğlu denmiştir. Ayrıca Kanuni döneminde burada yaşayan Hristiyan bir bey oğlundan da bahsedilir.

Şişli

Osmanlı döneminde burada yaygın olarak “şiş” üretildiği ve tüccarlarının bulunduğu için bu ad verilmiştir.

Taksim

Suyun taksim edildiği, yani dağıtıldığı bir yer olduğu için bu isim verilmiştir. Taksim Maksemi bu görevi üstlenmişti.

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