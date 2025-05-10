Fatih neden Fatih, Kadıköy’ün kadısı kimdi? İstanbul’un semt isimleri nereden geliyor?

Tarihi boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı gibi üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, sadece tarihi yapılarıyla değil, semt isimleriyle de geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen semt adları aslında çok derin anlamlar ve hikâyeler barındırıyor. Peki, bu isimlerin arkasında hangi tarihi olaylar ya da kişiler var?

İşte İstanbul’un bazı bilinen semtlerinin isminin kökeni:



