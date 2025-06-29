FED faiz kararı Temmuz 2025 toplantısı, piyasaların ve yatırımcıların odak noktası haline geldi. ABD Merkez Bankası (FED), bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek. Piyasalarda merakla beklenen FED faiz kararı ise 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de kamuoyuna duyurulacak. Peki FED indirim olacak mı, beklenti ne yönde?
Haziran ayı toplantısında politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutan FED'in, temmuz ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı ise en çok konuşulan konulardan biri. Ekonomik veriler ve enflasyon beklentileri, faiz indirimi sinyallerinin gelip gelmeyeceği konusunda belirleyici olacak. FED'in faiz politikası, dolar kuru, altın fiyatları, borsalar ve genel olarak küresel piyasalar üzerinde önemli etkilere sahip olduğu için yatırımcılar, Temmuz ayı FED toplantısından çıkacak kararı yakından takip ediyor. Peki, FED Temmuz toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanacak? İşte, FED faiz kararı için beklenen tarih.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını, 29-30 Temmuz tarihlerindeki PPK toplantısı ardından 30 Temmuz günü saat 21:00 sıralarında duyuracak.
FED FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?
4 defa peş peşe sabit bırakma kararı veren FED, bu yıl için de faiz beklentisinde değişiklik yapmadı ve yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi öngörüsünde bulundu. 2025 yılı için büyüme tahmini aşağı, enflasyon tahmini yukarı yönde revize edildi.
Açıklanan karar metninde ise ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin azaldığı ancak yüksek kaldığı da belirtildi.
FED başkanı Powell, "Bence faiz indirimlerinin uygun olacağı bir yere gelme ihtimalimiz daha yüksek." sözlerine yer vermişti. Faiz indirimleri için ayrıca "Bunun ne zaman olacağını söylemek zor ama geleceğini biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell’ı sert sözlerle eleştirdi. "Bir kalem darbesiyle faiz oranlarını düşürebilecek ve bize yılda 100 milyarlarca dolar kazandırabilecek bir adam var ama o aptalın teki." ifadelerini kullandı. Powell'ın yerine faizlerini düşürecek birini getirmek istediğini de yineledi.
Fed, bu yıl uyguladığı stres testi sonuçlarına göre ülkedeki büyük bankaların ciddi bir küresel resesyona karşı dirençli olduğunu ve minimum sermaye gerekliliklerini karşıladıklarını açıkladı.