ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell’ı sert sözlerle eleştirdi. "Bir kalem darbesiyle faiz oranlarını düşürebilecek ve bize yılda 100 milyarlarca dolar kazandırabilecek bir adam var ama o aptalın teki." ifadelerini kullandı. Powell'ın yerine faizlerini düşürecek birini getirmek istediğini de yineledi.

Fed, bu yıl uyguladığı stres testi sonuçlarına göre ülkedeki büyük bankaların ciddi bir küresel resesyona karşı dirençli olduğunu ve minimum sermaye gerekliliklerini karşıladıklarını açıkladı.