ABD Merkez Bankası (Fed)beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve istihdam üzerindeki risklerin sürdüğüne dikkati çekmesi ise piyasalarda risk iştahını törpüledi. Fed faizi indirince altın fiyatı niçin düştü? Altın fiyatları yeniden yükselişe geçecek mi? İşte detaylar.
Amerika Merkez Bankası (FED), yılın 6’ıncı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyurdu. Bu yıl gerçekleştirilen tüm toplantılarda faiz oranını sabit tutan Fed’in yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyordu. Fed, politika faizini beklentilerle paralel düzeyde 25 baz puanlık indirim yaptı. Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sonrası altın piyasaları genelikle yukarı yönlü bir eğilim sergiler. Faiz indirimi sonrası altındaki ters köşe hareket yatırımcıyı tedirgin etti. Peki, Altın fiyatları yeniden yükselişe geçecek mi? Fed’in faiz indirimi sonrası altın fiyatları neden geriledi?
Fed faizi indirince altın fiyatı neden düştü?
Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, fiyatlardaki düşüşün arkasında iki kritik sebep olduğunu yazdı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, altının ters köşe hareketini kâr realizasyonu ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi olarak yorumladı.
Normal olarak tersinin olması yani altın fiyatının artması beklenirken Fed faizi indirince altın fiyatı geriledi. Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında iki nedenin öne çıktığını dikkat çekerek "(1) Fed'in faiz indireceği beklentisi bir süredir vardı ve altın talebi ve altın fiyatları o beklentiyle olması gerekenden daha fazla artmıştı.
Dolayısıyla faizler inince bazı yatırımcılar kar realizasyonu yaparak altın satışına geçtiler. Bu tavır altın fiyatının düşmesine yol açtı. (2) Faiz indirimi ekonomide canlanma beklentisini destekledi ve yatırımcılar daha yüksek riskli varlıklara geçmeyi tercih etmeye başladılar. Bu yaklaşım sonucunda altın fiyatı düşüşe geçti" dedi.
Altın yeniden yükselişe geçecek mi?
Küresel risklerin artma ihtimaline dikkat çeken Eğilmez, altın için “Yeni ve beklenmedik gelişmelerle yeniden yükselişe geçebilir” değerlendirmesinde bulundu.
Eğilmez, "Daha önce de söylediğim gibi Trump, Putin ve Netanyahu'nun işbaşında olduğu, aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dünyada yeni ve beklenmedik risklerin çıkması olasılığı vardır. Dolayısıyla altın fiyatı bir süre sonra yeniden yükselişe geçebilir." paylaşımını yaptı.
Onur Can Bal ise, Fed’in 25 baz puanlık indiriminin beklenti dahilinde olduğunu, yıl sonuna kadar iki indirim daha gelebileceğini söyledi. Altında ise kısa vadeli düzeltmeler beklenebilir.” dedi.
Bal, ons altında yıl başından bu yana ciddi bir yükseliş yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Sene başında 2.600 dolar seviyelerinde olan ons altın, 3.700 doları test etti. Bu güçlü performansta zayıf dolar, resesyon endişeleri ve Fed’in faiz indirim beklentileri etkili oldu. Son günlerde ons altında bir miktar düzeltme görülüyor. 3.640 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Teknik olarak 3.600 dolar önemli bir destek. Bu seviye kırılırsa sırasıyla 3.560 ve 3.500 seviyeleri takip edilecek.”
Bal, mevcut jeopolitik ve ekonomik ortamda altın fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu belirtti ancak sene başından bu yana yaşanan güçlü yükselişin ardından kısa vadede daha temkinli bir seyir izlenebileceğini de ekledi.