Onur Can Bal ise, Fed’in 25 baz puanlık indiriminin beklenti dahilinde olduğunu, yıl sonuna kadar iki indirim daha gelebileceğini söyledi. Altında ise kısa vadeli düzeltmeler beklenebilir.” dedi.

Bal, ons altında yıl başından bu yana ciddi bir yükseliş yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Sene başında 2.600 dolar seviyelerinde olan ons altın, 3.700 doları test etti. Bu güçlü performansta zayıf dolar, resesyon endişeleri ve Fed’in faiz indirim beklentileri etkili oldu. Son günlerde ons altında bir miktar düzeltme görülüyor. 3.640 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Teknik olarak 3.600 dolar önemli bir destek. Bu seviye kırılırsa sırasıyla 3.560 ve 3.500 seviyeleri takip edilecek.”

Bal, mevcut jeopolitik ve ekonomik ortamda altın fiyatlarının yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu belirtti ancak sene başından bu yana yaşanan güçlü yükselişin ardından kısa vadede daha temkinli bir seyir izlenebileceğini de ekledi.