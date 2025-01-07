Ferdi Tayfur, önceki gün 79 yaşında hayatını kaybetti. 34 film çeken ve bütün kasetleri yok satan Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılarından biriydi. Tayfur'un Marmaris, İstanbul ve Adana'daki yatırımları, miras durumu bırakacağı isim merak edildi. Ferdi Tayfur, mirasını kime bıraktığı resmi olarak açıklanmış değil. Necla Nazır, “Evladımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem." dedi. Nazır, son yaptığı açıklamada ise "Her şeyden önce ben bir anneyim. Tabii ki evladımın arkasındayım. Bizim hiç kimseyle bir düşmanlığımız yok." dedi. Peki Ferdi Tayfur’un mirası ne kadar, miras paylaşıldı mı, kime ne kadar miras düştü?
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetmesinin ardından bıraktığı miras ve servet hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Ferdi Tayfur’un müzikten kazandığı gelirle Marmaris, İstanbul ve Adana'da önemli yatırımlar yaptığı biliniyor.
Tayfur'un Marmaris'te bir yarımadanın yanı sıra çeşitli taşınmazlara sahip olduğu bilinsede sanatçının mal varlığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Marmaris Manşet'in iddiasına göre Ferdi Tayfur'un Yarımada, koy ve tam 86 dairesi bulunuyor.
Haberde yer alan bilgilere göre, Ferdi Tayfur, 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için ilçeye geldi ve o tarihten itibaren bölgeye hayran kaldı. Ferdi Tayfur'un burada önemli taşınmazlar edinmeye başladığı belirtiliyor. Tayfur’un ilçede “Olmaz Olsun” filmini çektiği ve yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte Marmaris’e yerleşme kararı aldığı ifade ediliyor.
Sanatçının, önce İçmeler’e taşındığı, ardından Gökbel Villaları’ndan mülk edindiği, bir apartman satın aldığı ve son olarak vefatına kadar Cennet Adası’ndaki mülkünde yaşadığı öne sürülüyor. Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.
Ferdi Tayfur’un kaç çocuğu var?
Ferdi Tayfur’un Timur, Tuğba, Funda Doğrul ve Tuğçe adında 5 çocuğu bulunmakta.
Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur’a miras bıraktı mı?
Ferdi Tayfur, mirasını kime bıraktığı henüz bilinmiyor. Ferdi Tayfur’un yeğenleri ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur arasında zaman zaman tartışma yaşandığı biliniyor.
Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ile uzun zamandır küs kaldı. Sanatçı bu çoçuğunun soy ismini kullanmasına bile izin vermedi, aile tartışmaları yaşandı. Bu durum, venaze törenlerine de yansıda. Kızı tabutun başına geldiğinde, sanatçının menajerliğini de yapan yeğeni Şirin Gözalıcı duruma tepki gösterdi, tartışma yaşandı.
Sanatçının malvarlığı, sağlığında da aile üyeleri arasında tartışma konusu yapılmıştı. Necla Nazır, daha önce yayınladığı videoda şunları söylemişti: “Ferdi Bey, Tuğçe’nin sanatını yapmasını istemediniz.
Senden tuttukları palamutlar yetmedi, şimdi de marinaya mı göz diktiler? Evladımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem.”
Necla Nazır: Evladımın arkasındayım
Necla Nazır, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına özel olarak katıldığını, çok üzgün ve yorgun olduğunu dile getirdi.
Duygularını son kez “Neler Oluyor Hayatta” programında ifade ettiğini söyleyen Necla Nazır “Şu anda Ferdi Bey’in sadece duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, hürmetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde; anamın ak sütü gibi helal olsun. Çok üzgün ve dalgınım.” ifadelerini kullandı. Cenazede kızı Tuğçe ve kuzeni arasında yaşanan gerilim ile ilgili soruya ise “Ferdi Bey’i artık bizimle ilgili konularda rahatsız etmek istemiyorum, o huzur içinde uyusun.” şeklinde yanıt verdi.
Necla Nazır konuşmasının devamında ise, ''Bilmediğiniz hiçbir şey yok. Herkesin her şeyden haberi var. Ferdi bey ile ilgili sizin bilmediğiniz bir şey yok. O çok dürüst bir beyefendiydi. Hiçbir polemiğe girmek istemiyorum. Bizim hiç kimseyle bir kavgamız yok. Biz yalnızca babamızın yattığı yerde rahat uyumasını istiyoruz. Her şeyden önce ben bir anneyim. Tabii ki evladımın arkasındayım. Bizim hiç kimseyle bir düşmanlığımız yok. Bu mesele yeğenlerle işin garibi, gerçek aileyle değil. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum.'' dedi.