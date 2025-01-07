Necla Nazır: Evladımın arkasındayım

Necla Nazır, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına özel olarak katıldığını, çok üzgün ve yorgun olduğunu dile getirdi.

Duygularını son kez “Neler Oluyor Hayatta” programında ifade ettiğini söyleyen Necla Nazır “Şu anda Ferdi Bey’in sadece duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, hürmetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde; anamın ak sütü gibi helal olsun. Çok üzgün ve dalgınım.” ifadelerini kullandı. Cenazede kızı Tuğçe ve kuzeni arasında yaşanan gerilim ile ilgili soruya ise “Ferdi Bey’i artık bizimle ilgili konularda rahatsız etmek istemiyorum, o huzur içinde uyusun.” şeklinde yanıt verdi.