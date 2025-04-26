FINDIK SERBEST PİYASA FİYATLARI: 25-26 Nisan 2025 Cuma serbest piyasa il il fındık fiyatları

Karadeniz genelinde 26 Nisan 2025 itibarıyla fındık fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Üreticilerin ve tüccarların yakın takibinde olan piyasada, il ve ilçe bazında fiyatlar yeniden şekillendi. Bazı bölgelerde kilogram fiyatı 170 TL sınırına dayanırken, serbest piyasadaki hareketlilik sürüyor. İşte il ve ilçe bazında en güncel fındık fiyatları...