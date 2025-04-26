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FINDIK SERBEST PİYASA FİYATLARI: 25-26 Nisan 2025 Cuma serbest piyasa il il fındık fiyatları

FINDIK SERBEST PİYASA FİYATLARI: 25-26 Nisan 2025 Cuma serbest piyasa il il fındık fiyatları

12:5426/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fındık üretiminin kalbi Karadeniz'de, 26 Nisan 2025 tarihi itibarıyla fındık fiyatları yukarı yönlü hareketiyle dikkat çekiyor. Üreticilerin ve tüccarların yakından takip ettiği piyasada, bazı ilçe ve bölgelerde kilogram fiyatı 170 TL seviyelerine yaklaştı. Fiyatlardaki bu artış, özellikle serbest piyasada arz-talep dengesine bağlı olarak şekilleniyor.

Karadeniz genelinde 26 Nisan 2025 itibarıyla fındık fiyatlarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Üreticilerin ve tüccarların yakın takibinde olan piyasada, il ve ilçe bazında fiyatlar yeniden şekillendi. Bazı bölgelerde kilogram fiyatı 170 TL sınırına dayanırken, serbest piyasadaki hareketlilik sürüyor. İşte il ve ilçe bazında en güncel fındık fiyatları...

Fındık Fiyatları İl ve İlçelere Göre (₺/kg)

Fiyatların açıklandığı saate göre yaklaşık 7 saat öncesine ait bilgilerle:

Giresun: ₺170,25

Ünye: ₺168,25

Fatsa: ₺169,50

Ordu: ₺169,50

Trabzon: ₺168,00

Terme: ₺168,00

Sakarya: ₺167,88

Düzce: ₺167,13

Akçakoca: ₺167,50

Çarşamba: ₺167,00

Samsun: ₺167,00

Alaplı: ₺167,00

Bafra: ₺166,75

Zonguldak: ₺166,50

Kocaeli: ₺166,50

Bartın: ₺165,88

#Fındık Fiyatları
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#İl İl Fındık Fiyatları
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