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Giresun, Ordu ve Trabzon’da fındık hasadı başlıyor: Tarih netleşti

10:53 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
<p>Fındık toplama tarihleri 2024</p>
Fındık toplama tarihleri 2024

Giresun, Türkiye'nin fındık başkenti olarak bilinir. Her yıl Ağustos ayında başlayan fındık hasatı, hem bölge ekonomisi hem de yerel halk için büyük önem taşır. 2024 yılı fındık toplama tarihleri de belirlendi. Peki sahil ve orta kesimde fındıklar ne zaman toplanmaya başlanacak? İşte detaylar.

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Giresun, Ordu ve Trabzon'da fındık üreticilerinin merakla beklediği 2024 fındık toplama tarihleri netleşti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan komisyon, fındık toplama tarihlerinin tespiti için bir araya geldi.

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Giresun'da Fındık Ne Zaman Toplanacak?

Giresun'da fındık toplama tarihi, bölgenin rakımına göre değişiklik gösterir. Genellikle Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan hasat, şu şekilde planlanır:


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0-250 metre rakımdaki sahil kesim: 4 Ağustos

250-500 metre rakımdaki orta kesimde: 10 Ağustos

500 metre üzeri rakımda ise 17 Ağustos'tan itibaren başlanacak.

Bu tarihler, fındığın olgunlaşma sürecine ve hava koşullarına göre her yıl küçük farklılıklar gösterebilir.

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Ordu’da da fındık ne zaman toplanmaya başlanacak?

Ordu’da da fındık hasadına sahil kesiminde 5, orta kesimde 10, yüksek kesimlerde 17 Ağustos’ta başlanılacak.

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Trabzon’da da fındık ne zaman toplanmaya başlanacak?

Trabzon’da ise sahil kesimde 10, orta kesimde 17, yüksek kesimlerde 24 Ağustos’ta başlanılmasına karar verildi.

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Karar, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün genelgesi doğrultusunda toplanan komisyon tarafından alındı.

#giresun
#fındık toplama tarihi
#ordu
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