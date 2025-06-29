FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı dorukta! Turnuvanın merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Brezilya devi Flamengo ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak bu Son 16 mücadelesi, Güney Amerika'nın hücum futbolu ile Avrupa'nın disiplinli ve yüksek tempolu oyun tarzının çarpışmasına sahne olacak. Flamengo - Bayern Münih FiFA Kulüpler Dünya Kupası saat 23:00 oynanacak. Peki FiFA Kulüpler Dünya Kupası Flamengo - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

1 /4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Bugün, yani 29 Haziran Pazar, Son 16 turunda iki önemli mücadele futbolseverleri bekliyor. Flamengo - Bayern Münih, FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçını oynayacak.

2 /4 Flamengo, grup aşamasında sergilediği etkileyici performansla dikkat çekerken, Bayern Münih, Dünya Kulüpler Kupası’nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Her iki takımın da yıldızlarla dolu kadroları, futbolseverlere nefes kesen bir mücadele vadediyor.

3 /4 Flamengo - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Kupası 2025 maçlarının heyecanı devam ediyor. Flamengo-Bayern Münih karşılaşması 29 Haziran Pazar günü saat 23.00’de canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.