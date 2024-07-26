Samsung, akıllı telefon dünyasında bir kez daha çığır açan Galaxy Z Fold 6 ile karşımıza çıktı. Katlanabilir ekran teknolojisindeki en son gelişmeleri bünyesinde barındıran bu cihaz, hem iş hem de eğlence için mükemmel bir seçenek. Bu yazımızda, Galaxy Z Fold 6'nın teknik özelliklerini ve etkileyici ekranını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İşte Galaxy Z Fold 6'nın ekran detayları.

1 / 11 Galaxy Z Fold 6, en son teknoloji özellikleriyle donatılmış bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Galaxy Z Fold 6, gelişmiş teknik özellikleri ve yenilikçi katlanabilir ekranı ile dikkat çeken bir akıllı telefon. Bu cihaz, yüksek performansı ve benzersiz ekran deneyimi ile teknoloji severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

2 / 11 Galaxy Z Fold6 özellikleri İşletim Sistemi Android İşletim Sistemi Versiyonu Android 14 (U) Kullanıcı Arayüzü Samsung One UI Lansman Arayüz Versiyonu Samsung One UI 6.1

3 / 11 Ekran Boyutu 6.3 İnç Ekran Teknolojisi Dynamic AMOLED Ekran Çözünürlüğü 968x2376 (HD+) Piksel Ekran Çözünürlüğü Standardı HD+ Piksel Yoğunluğu 407 PPI Ekran Yenileme Hızı 120 Hz Ekran Alanı 89.22 cm²

4 / 11 Ekran Özellikleri Katlanabilir (Foldable) Çizilmeye Dirençli Cam Dynamic AMOLED 2X Multi Touch Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera 7.6 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.)

5 / 11 Ekran Dayanıklılığı Corning Gorilla Glass Victus 2 Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran Renk Sayısı 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı 85.35 % İkinci Ekran (Arka) Var



6 / 11 İkinci Ekran Boyutu 7.6 İnç İkinci Ekran Çözünürlüğü 1856x2160 Pixel İkinci Ekran Yoğunluğu 375 PPI İkinci Ekran Özellikleri Dynamic AMOLED 2X Ekran İçinde Ön Kamera Flexible OLED HDR HDR10+ Katlanabilir (Foldable) 21.6:18 Ekran Oranı 120 Hz Ekran Yenileme Hızı

7 / 11 Batarya Kapasitesi (Tipik) 4400 mAh İnternet Kullanımı (WiFi) 18 Saat İnternet Kullanımı (4G) 18 Saat Video Oynatma 23 Saat Video Oynatma Notu Kablosuz

8 / 11 Hızlı Şarj Gücü (Maks.) 25 W Hızlı Şarj Özellikleri Hızlı Şarj (25W) Kablosuz Şarj Var

9 / 11 Kamera Çözünürlüğü 50 MP Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Var Kamera Özellikleri Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) HDR

10 / 11 Galaxy Z Fold6 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy Z Fold 6 89 bin 999 TL Samsung Galaxy Z Flip 6 58 bin 999 TL

