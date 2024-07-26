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Samsung Galaxy Z Fold'un en son modelini tanıttı: Galaxy Z Fold 6’nın ekranını özel kılan bakın ne

15:09 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 15:09 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
<p>Galaxy Z Fold6 teknik özellikleri ve fiyatı</p>
Galaxy Z Fold6 teknik özellikleri ve fiyatı

Samsung, akıllı telefon dünyasında bir kez daha çığır açan Galaxy Z Fold 6 ile karşımıza çıktı. Katlanabilir ekran teknolojisindeki en son gelişmeleri bünyesinde barındıran bu cihaz, hem iş hem de eğlence için mükemmel bir seçenek. Bu yazımızda, Galaxy Z Fold 6'nın teknik özelliklerini ve etkileyici ekranını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İşte Galaxy Z Fold 6'nın ekran detayları.

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Galaxy Z Fold 6, en son teknoloji özellikleriyle donatılmış bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Galaxy Z Fold 6, gelişmiş teknik özellikleri ve yenilikçi katlanabilir ekranı ile dikkat çeken bir akıllı telefon. Bu cihaz, yüksek performansı ve benzersiz ekran deneyimi ile teknoloji severlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

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Galaxy Z Fold6 özellikleri

İşletim Sistemi Android

İşletim Sistemi Versiyonu 

Android 14 (U)

Kullanıcı Arayüzü 

Samsung One UI

Lansman Arayüz Versiyonu 

Samsung One UI 6.1

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Ekran Boyutu 6.3 İnç

Ekran Teknolojisi 

Dynamic AMOLED

Ekran Çözünürlüğü 

968x2376 (HD+) Piksel

Ekran Çözünürlüğü Standardı 

HD+

Piksel Yoğunluğu 

407 PPI

Ekran Yenileme Hızı 

120 Hz

Ekran Alanı 

89.22 cm²

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Ekran Özellikleri 

Katlanabilir (Foldable)

Çizilmeye Dirençli Cam

Dynamic AMOLED 2X

Multi Touch

Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)

Ekran İçinde Ön Kamera

7.6 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran

2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.)

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Ekran Dayanıklılığı 

Corning Gorilla Glass Victus 2

Dokunmatik Türü 

Kapasitif Ekran

Renk Sayısı 

16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı 

85.35 %

İkinci Ekran (Arka) 

Var


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İkinci Ekran Boyutu 

7.6 İnç

İkinci Ekran Çözünürlüğü 

1856x2160 Pixel

İkinci Ekran Yoğunluğu 

375 PPI

İkinci Ekran Özellikleri 

Dynamic AMOLED 2X

Ekran İçinde Ön Kamera

Flexible OLED

HDR

HDR10+

Katlanabilir (Foldable)

21.6:18 Ekran Oranı

120 Hz Ekran Yenileme Hızı

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Batarya Kapasitesi (Tipik) 

4400 mAh

İnternet Kullanımı (WiFi) 

18 Saat

İnternet Kullanımı (4G) 

18 Saat

Video Oynatma 

23 Saat

Video Oynatma Notu 

Kablosuz

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Hızlı Şarj Gücü (Maks.) 

25 W

Hızlı Şarj Özellikleri 

Hızlı Şarj (25W)

Kablosuz Şarj 

Var

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Kamera Çözünürlüğü 

50 MP

Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) 

Var

Kamera Özellikleri 

Portre Modu (Bokeh)

Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel)

HDR

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Galaxy Z Fold6 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Z Fold 6 89 bin 999 TL

Samsung Galaxy Z Flip 6 58 bin 999 TL


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Samsung Galaxy Watch fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Watch Ultra 43 bin 999 TL

Samsung Galaxy Watch 7 9 bin 999 TL


Samsung Galaxy Buds 3 ne kadar?

Samsung Galaxy Buds 3 Pro 6 bin 999 TL

Samsung Galaxy Buds 3 4 bin 499 TL

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