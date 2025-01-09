TRT Tabii Gassal, hayata en derin olaylara dokunurken aynı zamanda mizahı kullanarak hem düşündüren hem de güldüren bir hikaye sunuyor. Gassal Baki'nin yaşam üzerinden, ölüm, insanlık, yalnızlık ve toplumsal bağlar gibi evrensel temaları işleyen bir anlatı, dramatik unsurlarla mizahı ustaca harmanlıyor. Dizi, hem senaryosu hem de oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti.