TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisi yayınlandığı gündem itibaren büyük ilgi gördü. Ahmet Kural'ın başrol olduğu dizinin ilk bölümü milyonlarca izlendi. Gassal dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlanırken, dizide kimsenin beklemediği bir ayrılık yaşandı. Peki Gassal’da kim ayrıldı yeni bölümde olmayacak oyuncu kim?
TRT Tabii Gassal, hayata en derin olaylara dokunurken aynı zamanda mizahı kullanarak hem düşündüren hem de güldüren bir hikaye sunuyor. Gassal Baki'nin yaşam üzerinden, ölüm, insanlık, yalnızlık ve toplumsal bağlar gibi evrensel temaları işleyen bir anlatı, dramatik unsurlarla mizahı ustaca harmanlıyor. Dizi, hem senaryosu hem de oyunculuk performanslarıyla dikkat çekti.
Gassal dizisinde kim ayrıldı? Gassal 2. sezonda olmayacak oyuncu kim?
Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan "Gassal" dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlanırken, Gassal, sevenlerini üzdü.
İlk sezondaki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu ile yollar ayrıldı.
Dizinin resmi X sayfası, ilk sezonun dikkat çeken karakterlerinden Hemşire Elif'e hayat veren Sibel Aytan'ın, ikinci sezonda yer almayacağını açıkladı.
Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?
Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan "Gassal" dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı. Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen haftalarda dizinin yeni sezon tarihinin duyurulması bekleniyor.
Gassal dizisinde kimler oynar, TRT Tabii Gassal oyuncuları kimler?
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.