Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan yola çıktı. 9 Haziran 2025 tarihi itibarıyla İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı. Peki Gazze'ye giden gemide kimler vardı, gemidekilere ne oldu?
Madleen gemisi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı ve İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan bir yelkenli gemisidir. "Özgürlük Filosu Koalisyonu" (Freedom Flotilla Coalition - FFC) tarafından organize edilen bu insani yardım girişimi, Gazze'deki ağır insani krize dikkat çekmeyi ve bölgeye yardım ulaştırmayı hedeflemektedir.
Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.
Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor. Videoda aktivist Acar'ın ellerinin havada olduğu görülüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Madleen gemisindeki 12 aktivistin durumuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, alıkonulan insan hakları savunucularının videosunu da paylaştı. Videoda, aktivistlerin İsrail ordusunun baskınında yara almadığı görülüyor.
Gazze'ye giden gemide kimler var?
Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.