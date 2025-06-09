Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanıldı.