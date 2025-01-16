Geçici kasko, standart kasko ihtiyaçlarını karşılayan durumlar için pratik bir çözümdür.Geçici kasko sigortası, araç sahipleri belirli bir süre için araçlarını koruma altına alınmış, standart kasko sigortasına göre daha kısa süreli bir sigorta türüdür. Peki geçici kasko sigortası hangi risklere karşı koruma sağlar, hangi durumlarda tercih edilir ve avantajları nedir?
Geçici kasko, aracınızı günlük, haftalık veya aylık gibi kısa süreli dönemlerde güvence altına almanıza olanak tanıyan bir sigorta türüdür. Yıllık kasko sigortalarından farklı olarak, bu poliçe yalnızca belirli bir süre boyunca geçerli olur ve teminat kapsamı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilebilir. Esnek bir dönem araç güvencesinin tamamlanmasını sağlar. Araç kiralama, test sürüşü veya geçici kullanım kullanım koşulları gibi kullanılır. Uzun vadeli kasko poliçelerine göre daha düşük dayanıklılıktır.
Geçici kasko sigortası hangi risklere karşı koruma sağlar?
Geçici kasko sigortası şu risklere karşı koruma sağlar:
Trafik kazaları,
Hırsızlık,
Yangın,
Doğal afetler.
Geçici kasko sigortası hangi durumlarda tercih edilir?
Geçici kasko sigortası, kısa süreli araç kullanımı veya sigorta ihtiyacı olan durumlar için özel olarak tasarlanmıştır. Bu tür sigortanın öne çıktığı bazı durumlar şunlardır:
Geçici kasko sigortasının avantajları nedir?
Maliyet tasarrufu
Esneklik
Hızlı ve kolay başvuru
Risklerin azaltılması
Taahhüt gerektirmemesi
Geçici kasko ile yıllık kasko sigortası arasında ne fark var?
Geçerlilik Süresi: Geçici kasko kısa vadeli (günlük, haftalık, aylık) koruma sağlarken, yıllık kasko tam bir yıl boyunca geçerlidir.
Maliyet: Geçici kasko, kısa süreli kullanımlar için daha düşük maliyetlidir. Yıllık kasko ise uzun vadede daha ekonomik olabilir.
Kapsam: Yıllık kasko poliçeleri genellikle daha kapsamlı teminatlar sunar. Geçici kasko ise ihtiyaca yönelik esnek bir yapıdadır.
Kullanım Amacı: Geçici kasko kısa süreli araç kullanımı, araç kiralama veya sevkiyat gibi durumlarda kullanılırken, yıllık kasko düzenli araç kullanımı için uygundur.