Geçici kasko, aracınızı günlük, haftalık veya aylık gibi kısa süreli dönemlerde güvence altına almanıza olanak tanıyan bir sigorta türüdür. Yıllık kasko sigortalarından farklı olarak, bu poliçe yalnızca belirli bir süre boyunca geçerli olur ve teminat kapsamı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilebilir. Esnek bir dönem araç güvencesinin tamamlanmasını sağlar. Araç kiralama, test sürüşü veya geçici kullanım kullanım koşulları gibi kullanılır. Uzun vadeli kasko poliçelerine göre daha düşük dayanıklılıktır.