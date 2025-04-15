GİB artık beyanname vermeyen kişileri geçmiş yıllara kıyasla çok daha kolay tespit edebiliyor. Banka işlemleri, sigorta verileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri gibi pek çok kaynaktan elde edilen bilgiler analiz edilerek beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler belirleniyor.