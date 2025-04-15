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Yüksek maaş alan dikkat! Gelir vergisi beyannamesi vermeyenler pişmanlık beyanı ile cezadan kurtulabilir

Yüksek maaş alan dikkat! Gelir vergisi beyannamesi vermeyenler pişmanlık beyanı ile cezadan kurtulabilir

14:0515/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Gelir vergisi beyannamesi</p>
Gelir vergisi beyannamesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyanında bulunmayanların peşine düştü. 7 Nisan'da beyanname verme süresi sona erdi. Vergi beyanında bulunmayan yüksek gelir sahibi kişilerin evlerine tebligat gönderecek. Bu şekilde tespit edilen kişiler eğer vergilerini ödemezlerse ceza ödemek durumunda kalacak. Ancak pişmanlık beyanı ile cezadan kurtulmak mümkün. Peki pişmanlık beyanı nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edinilen bilgiye göre, gelir vergisi mükelleflerinin, 2024 yılına ilişkin beyannamelerini verme ve ödeme dönemi 7 Nisan itibariyle tamamlandı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan verdi.

GİB artık beyanname vermeyen kişileri geçmiş yıllara kıyasla çok daha kolay tespit edebiliyor. Banka işlemleri, sigorta verileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri gibi pek çok kaynaktan elde edilen bilgiler analiz edilerek beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler belirleniyor.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.

Pişmanlık beyanı nedir?

Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zamanında beyan yapmayan vatandaşlara çağrıda bulunarak, vergi daireleri işlem başlatmadan önce pişmanlıkla beyanname verilmesi gerektiğini hatırlattı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından size tebligat gönderilmeden önce Vergi Usul Kanunu’ndaki "pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak beyanda bulunanlar, yalnızca vergilerini ödeyip ceza almaktan kurtuluyor.

Gelir vergisi beyanname verme süreleri

Elde edilen kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 7 Nisan'da yatırlıdı, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

#Gelir vergisi beyannamesi
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