Eğitimde reform niteliğinde bir adım atan Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılından itibaren ilkokul düzeyine karne yerine gelişim raporlarına geçiş yapacağını duyurdu. Böylece velilere, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı gelişimsel ölçütler ile çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak. İlkokul düzeyindeki öğrenciler, artık sadece akademik başarılarına değil, sosyal ve duygusal gelişimlerine de odaklanan bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Peki, Gelişim raporu nedir? Gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsıyor? İşte detaylar.