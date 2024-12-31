Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında, ilkokul öğrencilerinin karne stresine son verecek yeni bir uygulama duyuruldu. 2025 eğitim-öğretim yılından itibaren karneler yerine gelişim raporu verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak. Peki, Gelişim raporu nedir? Gelişim raporu uygulaması hangi sınıfları kapsıyor? İşte detaylar...
Eğitimde reform niteliğinde bir adım atan Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılından itibaren ilkokul düzeyine karne yerine gelişim raporlarına geçiş yapacağını duyurdu. Böylece velilere, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı gelişimsel ölçütler ile çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak. İlkokul düzeyindeki öğrenciler, artık sadece akademik başarılarına değil, sosyal ve duygusal gelişimlerine de odaklanan bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Peki, Gelişim raporu nedir? Gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsıyor? İşte detaylar.
Gelişim raporu nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçecek.
"Beceri temelli" yeni müfredatla "sonuç odaklı ölçme" yerine "süreç odaklı ölçmeye" de geçiş yapıldı. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında, "süreç odaklı ölçme" kapsamında "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimsendi.
Böylece, derslere yönelik sonuç hakkında bilgi veren ancak öğrencilerin süreç içerisindeki gelişimlerine dair bilgileri içermeyen karne uygulaması yerine, öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçildi.
Bu çerçevede ilkokul birinci sınıflarda sonuç odaklı karne yerine öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" doğrultusunda hazırlanan "gelişim raporları" verilecek.
Karne yerine hazırlanacak bu raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan sosyal-duygusal beceriler de gelişim raporlarına yansıtılacak.
Gelişim raporunda neler olacak, hangi öneriler yer alacak?
Böylece velilere, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı gelişimsel ölçütler ile çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak.
Gelişim raporları için uygulama ekranları, sade ve anlaşılır şekilde kurgulandı. Bu raporların hazırlık sürecinde, beceri temelli öğretim programlarına sahip ülkelerin eğitim sistemlerine dair uygulamalar incelendi.
Ardından öğretim programlarının güncellenmesinde görev alan akademisyenler ve öğretmenlerle toplantılar yapıldı.
Bu toplantılarda, öğretme ve öğrenme sürecinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için rubrik ve dereceli puanlama anahtarları hazırlandı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçileceği bildirildi.
Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.
Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.
Gelişim raporu ne zaman verilecek, Gelişim raporu nasıl görülecek?
İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.