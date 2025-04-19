Son yıllarda kolon kanseri yalnızca ileri yaşların değil, gençlerin de karşı karşıya kaldığı ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. 50 yaş altı bireylerdeki vaka artışları, uzmanları bu konuda uyarılar yapmaya sevk ediyor. Araştırmalar, bu artışın temelinde özellikle modern beslenme alışkanlıklarının yer aldığını ortaya koyuyor. Peki, bağırsak kanserine sebep olan besinler nelerdir? Detaylar haberimizde...
İŞLENMİŞ ET KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR
Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), 2015 yılında yayımladığı raporda işlenmiş etleri kansere yol açabilecek ürünler arasında sınıflandırdı. Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi ürünlerin, tıpkı sigara ve alkol gibi yüksek risk grubunda yer aldığı belirtildi. Rapora göre, günde 50 gram işlenmiş et tüketimi kolon kanseri riskini yüzde 18 oranında artırıyor. Bu oran, düzenli olarak bu ürünleri tüketen bireylerde çok daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor.
VAKA ARTIŞI KAYGI VERİCİ BOYUTTA
Amerikan Kanser Derneği ve IARC’nin verilerine göre son otuz yılda, 50 yaş altındaki bireylerde kolon kanseri vakaları yüzde 80 oranında arttı. Özellikle İngiltere gibi ülkelerde bu artış yıllık yüzde 3.6 oranında seyrederken, uzmanlar bu yükselişi çağımızın değişen yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendiriyor. Fast food tüketiminin yaygınlaşması, düşük lifli ve yüksek yağlı gıdaların ön planda olması, hareketsizlik ve obezite gibi etkenler bu artışta büyük rol oynuyor.
KİMYASALLAR DNA HASARINA YOL AÇABİLİR
İşlenmiş et ürünlerinde kullanılan bazı koruyucu maddelerin ve katkı kimyasallarının bağırsak hücrelerinde DNA hasarına yol açabileceği belirtiliyor. Bu tür hasarlar zamanla kanser oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Buna karşılık, lif oranı yüksek sebzeler, meyveler ve tam tahıllar ise bağırsak florasını koruyarak sağlıklı hücre yapısını destekliyor.
KANSERİ ÖNLEMEK MÜMKÜN: BESLENMEDE DENGELİ SEÇİMLER
Uzmanlara göre kolon kanserinden korunmanın en etkili yolu risk faktörlerini azaltmaktan geçiyor. Özellikle işlenmiş et tüketiminin sınırlandırılması, taze ve doğal besinlerin tercih edilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve sigara ile alkolden uzak durulması öneriliyor. Bunun yanı sıra, ideal kiloda kalmak, yeterli uyku düzeni ve stres yönetimi de bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı oluyor.
ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
Kolon kanseri erken teşhis edildiğinde büyük oranda tedavi edilebiliyor. Bu nedenle sadece ileri yaşlarda değil, genç bireylerde de belirti farkındalığı büyük önem taşıyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin yalnızca bugünü değil, geleceği de koruduğunu vurgularken; her bireyin kendi yaşamında önlem alarak bu riski azaltabileceğine dikkat çekiyor.