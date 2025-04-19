VAKA ARTIŞI KAYGI VERİCİ BOYUTTA

Amerikan Kanser Derneği ve IARC’nin verilerine göre son otuz yılda, 50 yaş altındaki bireylerde kolon kanseri vakaları yüzde 80 oranında arttı. Özellikle İngiltere gibi ülkelerde bu artış yıllık yüzde 3.6 oranında seyrederken, uzmanlar bu yükselişi çağımızın değişen yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendiriyor. Fast food tüketiminin yaygınlaşması, düşük lifli ve yüksek yağlı gıdaların ön planda olması, hareketsizlik ve obezite gibi etkenler bu artışta büyük rol oynuyor.



